Zwycięstwo Zmarzlika we Wrocławiu! Polak nowym liderem klasyfikacji generalnej

Żużel

Bartosz Zmarzlik wygrał piątą rundę żużlowego cyklu Grand Prix we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim. Polak został liderem w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata.

Dwóch żużlowców ścigających się na torze, jeden w niebiesko-żółtym stroju, drugi w zielono-czarnym.
fot: PAP
Bartosz Zmarzlik oraz Leon Madsen

Drugi w stolicy Dolnego Śląska był Brytyjczyk Robert Lambert, trzeci Duńczyk Michael Jepsen Jensen, a czwarty dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej Australijczyk Brady Kurtz.

 

Patryk Dudek i Maciej Janowski, który startował we Wrocławiu dzięki dzikiej karcie, zdołali przebić się do półfinału, ale tam zajęli odpowiednio drugie oraz czwarte miejsce i nie awansowali do finału.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szóste i ósme miejsca Polski na ME

 

Na zasadniczej części turnieju swój start zakończyli Kacper Woryna i wracający do ścigania w GP po kontuzji Dominik Kubera. W zawodach wystartowali także juniorzy miejscowej Betard Sparty - Marcel Kowolik i Nikodem Mikołajczyk - który zastąpili kontuzjowanych w trakcie turnieju Australijczyków - Jacka Holdera i Jasona Doyle'a.

 

Kolejne zawody odbędą się 11 lipca (Malilla w Szwecji).

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ ZMARZLIKGP/SWCGRAND PRIXGRAND PRIX WE WROCŁAWIUŻUŻELŻUŻLOWE GRAND PRIX
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magazyn Nice 1 Ligi Żużlowej - 18.06

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 