Zwycięstwo Zmarzlika we Wrocławiu! Polak nowym liderem klasyfikacji generalnej
Bartosz Zmarzlik wygrał piątą rundę żużlowego cyklu Grand Prix we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim. Polak został liderem w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata.
Drugi w stolicy Dolnego Śląska był Brytyjczyk Robert Lambert, trzeci Duńczyk Michael Jepsen Jensen, a czwarty dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej Australijczyk Brady Kurtz.
Patryk Dudek i Maciej Janowski, który startował we Wrocławiu dzięki dzikiej karcie, zdołali przebić się do półfinału, ale tam zajęli odpowiednio drugie oraz czwarte miejsce i nie awansowali do finału.
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Na zasadniczej części turnieju swój start zakończyli Kacper Woryna i wracający do ścigania w GP po kontuzji Dominik Kubera. W zawodach wystartowali także juniorzy miejscowej Betard Sparty - Marcel Kowolik i Nikodem Mikołajczyk - który zastąpili kontuzjowanych w trakcie turnieju Australijczyków - Jacka Holdera i Jasona Doyle'a.
Kolejne zawody odbędą się 11 lipca (Malilla w Szwecji).Przejdź na Polsatsport.pl