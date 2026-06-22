Ależ on jest ogromny! Nowy pomnik Messiego oficjalnie odsłonięty

Położone w patagońskiej prowincji Neuquen 35-tysięczne Cutral Co przy jednej z głównych ulic wystawiło olbrzymi posąg piłkarskiej gwiazdy. Messi, ubrany w błękitno-białą koszulkę reprezentacji Argentyny, został uwieczniony, jak klęczy z uniesioną w geście triumfu pięścią, a przed nim znajduje się replika Pucharu Świata, głównego trofeum mistrzostw globu, które "Albicelestes" wywalczyli w 2022 roku w Katarze. Pomnik został zaprojektowany przez lokalnego artystę Aldo Beroisę.

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Miasto zachęca wszystkich, by zebrali się przed pomnikiem przed poniedziałkowym meczem MŚ Argentyny z Austrią, który rozpocznie się o godz. 14:00 czasu lokalnego.

Cutral Co, wraz z sąsiednim Plaza Huincul, stanowią ważne ośrodki przemysłu naftowego i petrochemicznego. Ich władze mają nadzieję, że spektakularna statua będzie przyciągać turystów.

Niedawno ogłoszono, że 21-metrowy pomnik Messiego w Kalkucie w Indiach musi zostać zdemontowany ze względów bezpieczeństwa. Według lokalnych mediów, dzieło sztuki kołysało się na wietrze i musiało zostać zabezpieczone linami. Pomnik został wzniesiony dla upamiętnienia wizyty Argentyńczyka w tym kraju w grudniu ubiegłego roku.

Piłkarz, który w środę obchodzić będzie 39. urodziny, jako pierwszy w historii zaliczył występy w sześciu mundialach. Ma najwięcej rozegranych meczów i wraz z Niemcem Miroslavem Klose otwiera listę najlepszych strzelców wszech czasów. W drużynie narodowej rozegrał 200 spotkań i zdobył 120 goli.

KP, PAP