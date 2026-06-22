Polsko-brytyjski duet wciąż można uznać za w miarę "świeży" w gronie deblistów. Panowie występują ze sobą bowiem od czasów Australian Open, rozgrywanego w styczniu.

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W ostatnich dniach Zieliński i Johnson rywalizowali w Londynie. Dotarli tam do drugiej rundy, w której ulegli duetowi Harrison/Skupski 4:6, 4:6.

Również w Londynie pojawili się Jones i Paris. Oni jednak pożegnali się ze stolicą Wielkiej Brytanii już po pierwszym meczu. Przegrali w nim z parą Frantzen/Haase 6:7 (6-8), 4:6.

Relacja live i wynik na żywo Jan Zieliński/Luke Johnson - Ben Jones/Joshua Paris na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport