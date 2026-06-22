Blisko 400 dzieci uczestniczyło w III edycji Łódzkiego Festiwalu Piłki Ręcznej

Blisko 400 dzieci z całego województwa na sportowym święcie

Tegoroczna edycja festiwalu po raz pierwszy objęła swoim zasięgiem nie tylko Łódź, ale całe województwo łódzkie. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 400 uczniów klas I–V reprezentujących dwanaście szkół podstawowych. Na najmłodszych czekały liczne gry, zabawy i konkurencje sprawnościowe związane z piłką ręczną. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności w opanowaniu piłki, celności i szybkości rzutu, rywalizować z rówieśnikami w pojedynkach 1 na 1 oraz wziąć udział w mini turniejach piłki ręcznej.

Spotkanie z legendami polskiej piłki ręcznej

Wyjątkową atrakcją dla uczestników była możliwość spotkania ikon polskiej piłki ręcznej. Wśród honorowych gości znaleźli się brązowy medalista olimpijski z Montrealu Zygfryd Kuchta oraz prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, były reprezentant Polski i medalista mistrzostw świata Sławomir Szmal. Najmłodsi mogli poznać historię dyscypliny, usłyszeć ciekawostki związane z piłką ręczną oraz dowiedzieć się, jak wygląda droga do sportowych sukcesów.

Wyjątkowe upominki i vouchery na Superpuchar Polski

Każdy uczestnik III edycji Łódzkiego Festiwalu Piłki Ręcznej otrzymał okolicznościową koszulkę oraz voucher uprawniający do odbioru biletu na Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Na najmłodszych czekały również piłki z autografami zawodników ORLEN Superligi i zawodniczek ORLEN Superligi Kobiet oraz liczne pamiątkowe gadżety przygotowane przez organizatorów i partnerów wydarzenia. Nagrody zostały ufundowane przez Superligę sp. z o.o., Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Łódzki Związek Piłki Ręcznej. Organizatorem wydarzenia był Łódzki Związek Piłki Ręcznej.

Superpuchar Polski w piłce ręcznej – Łódź '26 już 29 sierpnia

Trzecia edycja Superpucharu Polski w piłce ręcznej odbędzie się 29 sierpnia 2026 roku w łódzkiej Atlas Arenie. O trofeum kobiet powalczą KGHM Zagłębie Lubin – mistrzynie Polski i zdobywczynie Pucharu Polski – oraz PGE MKS El-Volt Lublin – wicemistrzynie Polski. W rywalizacji mężczyzn dojdzie do starcia gigantów: Industria Kielce, aktualny mistrz Polski oraz najbardziej utytułowana drużyna w historii polskiej piłki ręcznej, zmierzy się z aktualnym zdobywcą Pucharu Polski, ORLEN Wisłą Płock.

Na kibiców czekać będzie nie tylko sportowe widowisko z udziałem największych gwiazd polskiej piłki ręcznej, ale również liczne atrakcje towarzyszące. Wydarzenie ponownie uzupełni Strefa Kibica Superpuchar Park z aktywnościami dla całych rodzin, konkursami oraz możliwością spotkania zawodników i zawodniczek. III Łódzki Festiwal Piłki Ręcznej był doskonałym wstępem do tego wyjątkowego święta piłki ręcznej i pokazał, że zainteresowanie dyscypliną w regionie z roku na rok jest coraz większe.

Informacja prasowa