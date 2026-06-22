Cios dla reprezentacji Niemiec. Piłkarz Borussii Dortmund kończy udział w mundialu

Reprezentacja Niemiec w sobotę 20 czerwca pokonała drużynę narodową Wybrzeża Kości Słoniowej 2:1 po dublecie Deniza Undava. Jedynego gola dla drużyny z Afryki strzelił Franck Kessié. Dzięki temu zwycięstwu Niemcy zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie E.

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Dla trenera Juliana Nagelsmanna będzie to słodko-gorzkie zwycięstwo, ponieważ stracił podstawowego obrońcę. Pod koniec pierwszej połowy Nico Schlotterbeck starł się z Amadem Diallo, w wyniku czego mocno ucierpiał. Po interwencji medyków wrócił do gry, ale na drugą połowę już nie wyszedł. Zastąpił go zawodnik Realu Madryt, Antonio Rüdiger. Pełny powrót do zdrowia piłkarza Borussii potrwa około dwóch miesięcy.

Niemcy w ostatnim spotkaniu fazy grupowej zmierzą się z reprezentacją Ekwadoru, która w poprzednim meczu zaliczyła niemałą wpadkę, zdobywając tylko punkt w starciu z Curacao (0:0).

IB, Polsat Sport