Dwa gole i niewykorzystany karny Messiego! Argentyna z kolejnym zwycięstwem

Argentyna w pierwszym swoim meczu pokonała Algierię 3:0, a hat-tricka zanotował Messi. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zdobywając swoją szesnastą bramkę w historii występów na mundialach, zrównał się w klasyfikacji najlepszych strzelców z Miroslavem Klose. Austriacy od zwycięstwa 3:1 z Jordanią rozpoczęli turniej.

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Pierwsza szansa dla piłkarzy z Ameryki Południowej przyszła już na początku spotkania. W polu karnym faulowany był Lautaro Martinez, a do rzutu karnego podszedł Messi. Gwiazdor reprezentacji Argentyny nie trafił jednak w bramkę. Była to jego trzecia niewykorzystana "jedenastka" w historii startów na mistrzostwach świata.

Po tej sytuacji do głosu doszli podopieczni Ralfa Ragnicka, jednak klarownej okazji nie potrafili sobie stworzyć. Dobrze dysponowana była defensywa mistrzostw świata. W ofensywie natomiast pojawiało się dużo niedokładności.

Największe zagrożenie stwarzał oczywiście Messi. W 38. minucie to właśnie on wykończył świetną akcję "Albicelestes". Piłkę zagrywał Facundo Medina, po drodze przepuścił ją jeszcze Thiago Almada, a bramkarza Austrii pewnie pokonał właśnie Messi. Tym samym z siedemnastoma goli został najskuteczniejszym piłkarzem w historii mistrzostw świata.

W drugiej połowie tempo spotkania spadło. Wydawało się, że Argentyna nie chciała za wszelką cenę szukać drugiego trafienia. Austriacy nadal nie potrafili stworzyć sobie dogodnej okazji. Najbliżej wyrównania był Marcel Sabitzer, który groźnie uderzał z rzutu wolnego. Interwencją popisał się Emiliano Martinez.

W doliczonym czasie gry piłkarze z Ameryki Południowej wyprowadzili kontratak, który na raty wykończył Messi. Był to jego gol numer "18" w historii mundialu.

Argentyna z kompletem punktów prowadzi w tabeli grupy J. W ostatniej kolejce zmagań grupowych podopieczni Lionela Scaloniego zmierzą się z Jordanią, a Austria zagra z Algierią.

Argentyna - Austria 2:0 (1:0)

Bramki: Messi 38, 90+5

Argentyna: E. Martinez - Molina, Romero (Otamendi 57'), Li. Martinez, Medina (Tagliafico 82') - De Paul (Paredes 82'), Mac Allister, Fernandez - Messi, La. Martinez(Gonzalez 65'), Almada (Alvarez 64')

Austria: Schlager - Posh (Prass 68'), Danso, Alaba (Friedl 67'), Laimer - Seiwald, Schlager - Schmid (Wimmer 78'), Wanner (Arnautovic 68'), Sabitzer - Gregoritsch (Chukwuemeka 85')

Żółte kartki: Medina, Paredes - Posch, Laimer

IM, Polsat Sport