Dwa polskie kluby zagrają w Lidze Mistrzów

Industria Kielce wywalczyła prawo gry w Lidze Mistrzów dzięki zdobyciu tytułu mistrza Polski w sezonie 2025/2026 ORLEN Superligi. Klub zapewnił sobie udział w rozgrywkach na podstawie przysługującego Polsce stałego miejsca w elitarnych rozgrywkach EHF, przyznawanego mistrzowi kraju.

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Drugim przedstawicielem ORLEN Superligi w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 będzie ORLEN Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski mieli zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej, jednak złożyli wniosek o przyznanie "dzikiej karty" do Ligi Mistrzów. Komitet Wykonawczy EHF pozytywnie rozpatrzył aplikację płockiego klubu, dzięki czemu ORLEN Wisła Płock dołączyła do grona uczestników najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie.

Sezon 2026/2027 będzie pierwszym rozgrywanym w nowym formacie Ligi Mistrzów. Liczba uczestników została zwiększona z 16 do 24 drużyn, które zostaną podzielone na sześć grup liczących po cztery zespoły. To także początek nowej ery dla kibiców w Polsce – od sezonu 2026/2027 prawa do transmisji meczów Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn posiada Telewizja Polsat, dzięki czemu najważniejsze klubowe rozgrywki piłki ręcznej będą dostępne na jej antenach.

Losowanie grup odbędzie się w piątek, 26 czerwca o godzinie 11:00 w Wiedniu. Inaugurację sezonu Ligi Mistrzów EHF zaplanowano na 9 i 10 września.

Udział dwóch polskich klubów w Lidze Mistrzów potwierdza silną pozycję ORLEN Superligi na europejskiej arenie. Zarówno Industria Kielce, jak i ORLEN Wisła Płock będą reprezentować Polskę w rywalizacji z czołowymi zespołami kontynentu w sezonie 2026/2027.

Pełna lista uczestników Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027:

Aalborg Håndbold, Barça, CS Dinamo Bucuresti, FC Porto, Füchse Berlin, GOG, HBC Nantes, HC Kriens-Luzern, HC Vardar 1961, HC Zagreb, IFK Kristianstad, Industria Kielce, Kolstad Handball, Montpellier Handball, MT Melsungen, One Veszprém HC, ORLEN Wisła Płock, OTP Bank – PICK Szeged, Paris Saint-Germain, RK Celje Pivovarna Lasko, RK Partizan AdmiralBet, SAH Aarhus, SC Magdeburg, Sporting Clube de Portugal.

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