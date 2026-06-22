Dwa złote medale Polaków na MŚ!

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Reprezentanci Polski zdobyli dwa złote medale strzeleckich mistrzostw świata juniorów w niemieckim Suhl w konkurencji pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów. Zwyciężył Iwan Rakicki (Kaliber Białystok) oraz drużyna.

Cele strzeleckie wiszące na strzelnicy, jeden z nich jest w centrum uwagi.
fot. PAP
Dwa złote medale Polaków na MŚ!

W pojedynku o mistrzowski tytuł Iwan Rakicki (Kaliber Białystok) uzyskał 239,6 pkt i pokonał reprezentanta Indii Shivę Narwala - 239,1 pkt.

 

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Po złoty medal sięgnęła również drużyna w składzie: Rakicki, Wiktor Kopiwoda (Grot Płock) oraz Piotr Bujewicz (Gwardia Zielona Góra). Polacy zgromadzili 1718 punktów i wyprzedzili Indie - 1717.

 

W finale konkurencji karabin 50 metrów trzy postawy Jakub Goliszek (Śląsk Wrocław) był szósty, ustanawiając rekord Polski - 590 pkt.

 

Mistrzostwa świata juniorów potrwają do 26 czerwca.

PAP
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INNEIWAN RAKICKIJAKUB GOLISZEKPIOTR BUJEWICZPOZOSTAŁESTRZELECTWOWIKTOR KOPIWODA
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