Dyskryminowany piłkarz na ustach całego świata. Już nie jest zbyt niski

W październiku 2023 r., podczas meczu Ligi Europy Fenerbahce – VfB Stuttgart, napastnik gości Deniz Undav stał się ofiarą gigantycznego hejtu. To była zaplanowana akcja skalkulowana na dyskryminację człowieka, bo reprezentuje inną kulturę kurdyjskich Jazydów. Wyzywano jego matkę, a jego samego od "zdrajców", "terrorystów", "psów bezpaństwowców". W mediach społecznościowych atakowali go ludzie identyfikujący się z faszystowską turecką organizacją terrorystyczną "Szare Wilki".

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Nic dziwnego, że pełna dokumentacja ataku na Deniza została wysłana do berlińskiego Centrum Informacyjnego Przeciw Anty-Kurdyjskiemu Rasizmowi (IAKR), a także do Centralnej Rady Praw Człowieka Kurdów w Niemczech.

- Zawsze będę dumny z moich korzeni. Każda bramka, którą strzelam jest dedykowana dla moich ludzi - Jazydów - podkreśla w wywiadach, a na potwierdzenie tych słów fetuje gole tradycyjnym tańcem ludowym Kurdów.



Kurdowie są największym narodem bez własnego państwa. Jest ich ponad 30 mln. Rdzenni zamieszkują: Turcję, Iran, Irak, Syrię. Emigranci rozsiani są po całym świecie. Jazydzi są mniejszością w kurdyjskiej mniejszości. Od pozostałych Kurdów różni ich religia, jazydyzm, która łączy elementy chrześcijaństwa, islamu oraz dawnych religii perskich.



Dziadek Deniza postanowił uciec z Turcji w 1980 r., gdy zamachu stanu i przejęcia władzy dokonała junta wojskowa generała Kenana Evrana. Kurdowie stali się ofiarami prześladowań, zdelegalizowano ich język nawet w regionach, w których stanowili większość. Ojciec piłkarza pochodzi z wioski Isilki w Prowincji Urfa w południowo-wschodniej Turcji.

Gdy zrezygnował z niego Werder, grę w piłkę godził z pracą w fabryce

Sam Deniz urodził się już w Niemczech, w Dolnej Saksonii, w Varel, a wychowywał się w miasteczku Achim. Marzenia o wielkiej piłce zaczął realizować bardzo wcześnie. Stał się adeptem akademii piłkarskiej Werderu Brema.

Początek nie był usłany różami. W 2012 r. klub zrezygnował z niego. "Jesteś za mały na dużą piłkę" - usłyszał na odchodnym szesnastolatek. Wydawało się, że marzenia prysły niczym bańka mydlana. Przeżywał to, co Robert Lewandowski, gdy rezygnowała z niego Legia. Łzy, bezsilność, koniec świata.

"Lewy" znalazł swe drugie piłkarskie życie w grającym na trzecim poziomie Zniczu Pruszków. Podobnie postąpił Deniz, ale on musiał zejść o kilka pięter niżej. Do SC Weyhe z Regionalliga Nord, czyli czwartego poziomu w Niemczech. Na dodatek, gdy Deniz przebijał się w drużynie do lat 17 Weyhe, pierwsza drużyna jeszcze bardziej poluzowała wajchę, spadając o piętro niżej.

W 2014 r. Undav przeniósł się, za darmo, a jakżeby inaczej, do juniorów młodszych TSV Havelse, a rok później został pełnoprawnym zawodnikiem pierwszego składu. Regionalliga Nord, szóste miejsce na koniec sezony. Niby to piłka półamatorska, ale przy okazji poznał, jaka wiąże się z nią presja. Havelse zmieniało trenerów jak rękawiczki: do 23 września Stefan Gherke, do 11 października Soeren Halfar, do końca sezonu i dalej Alexander Kiene, a tylko temu pierwszemu udało się przekroczyć 1.4 w średniej punktowej.

- Za grę w piłkę dostawałem wtedy tylko 150 euro miesięcznie, więc by móc się utrzymać pracowałem w fabryce. To nie był łatwy chleb. Wstawałem o czwartej rano, po pracy treningi, czas na sen nadchodził dopiero po godz. 22 - wspominał Undav.

Talent snajpera pokazał w rezerwach Eintrachtu i SV Meppen

W lipcu 2017 r. dostał się do rezerw Eintrachtu Brunszwik, które występowały w tej samej Regonallidze Nord, ale na koniec sezonu w tabeli wylądowały na 14. miejscu, o trzy pozycje za Havelse. W rezerwach Eintrachtu występowali zawodnicy poniżej 23 roku życia. Deniz został drugim najlepszym strzelcem zespołu i dwunastym całej ligi. W 18 meczach zdobył dziewięć bramek. W rezerwach lepszy był tylko Turek Ahmet Canbaz, który zadebiutował w pierwszej ekipie Eintrachtu Brunszwik, po czym wykupił go Trabzonspor za 125 tys. Euro. Nie zrobił kariery także w Turcji, skończył karierę trzy lata temu.

Deniz trafił na celownik trzecioligowego SV Meppen, w barwach którego zadebiutował w ogólnokrajowych rozgrywkach III ligi. Meppen zakończyło sezon 2018/2019 na 13. pozycji tuż za TSV 1860 Monachium, ale przed spadkowiczem Eintrachtem Brunszwik. Deniz zakończył rozgrywki z sześcioma trafieniami. Największą satysfakcję dało mu to trzecie z 29 września 2019 r., które stanowiło zwycięską bramkę w starciu z Eintrachtem 4:2.

Na wielkie wody wypłynął w Belgii

W lipcu 2020 r. trafił do Belgii, by z Unionem Saint-Gilloise awansować do Jupiter Pro League. Do sukcesu przyczynił się walnie, 17 bramkami, w tym pierwszym hat-trickiem w piłce zawodowej (27 lutego 2021 r. przeciwko SK Lommel). Choć siedem mln euro wyłożył za niego Brighton i tak zadebiutował w ekstraklasie Belgii, na zasadzie wypożyczenia do Unionu. Był to debiut wręcz wymarzony. Beniaminek wygrał sezon zasadniczy, a w rundzie mistrzowskiej uległ tylko Clubowi Brugge. Undav został królem strzelców: do 25 bramek dołożył dziewięć asyst.

Co było do przewidzenia, Premier League oznaczało wyższe progi, to i ze strzelaniem było trudniej. Na 619 minut rozegranych w barwach Brighton, trafił do siatki pięciokrotnie, w tym dwa razy w meczu z Wolverhampton. Na dodatek opcją podstawową w ataku dla Roberta de Zerbiego był Danny Wellbeck. Nic dziwnego zatem, że latem 2023 r. Deniz zdecydował się na wypożyczenie do VfB Stuttgart.

W pierwszym sezonie, pomimo trudnego początku, z uwagi na kontuzję kolana, zdobył 18 bramek, a przy kolejnych 10 asystował. W kolejnym przez zerwanie włókien mięśnia stracił niemal cały listopad i połowę grudnia, ale i tak ogółem zdobył dziewięć goli. Ostatnie rozgrywki były dla niego życiowe: 19 trafień, sześć asyst przyczyniły się do nominacji do kadry Niemców na MŚ.

W starciu z Wybrzeżem Kości Słoniowej wszedł na pół godziny i zdobył dwa gole. Uratował trzy punkty zespołowi Juliana Nagelsmanna.

Deniz to pokaz charakteru i wytrwałości. Przecież każdy w życiu natrafia na swój Werder Brema, który z niego zbyt pochopnie rezygnuje. Tak wielu pada ofiarą hejtu, na jaki Undav natknął się w Stambule. Ale każdy też ma swoje "pół godziny", w trakcie których może odmienić nie tylko swój los. Jak Deniz w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej.