Dyskryminowany piłkarz na ustach całego świata. Już nie jest zbyt niski

Michał BiałońskiPiłka nożna

W juniorach młodszych Werderu Brema usłyszał: "Jesteś za niski. Nic z ciebie nie będzie". Dzięki pracowitości i sile charakteru przebił się do zawodowej piłki. W meczu z Fenerbahce spotkał się z dyskryminacją. Przetrwał i to, by zostać bohaterem mundialu. Jazyd Deniz Undav pomógł Niemcom pokonać WKS i mówi o nim cały świat. To kolejny przykład, że piłka wykracza daleko poza sport.

Dyskryminowany piłkarz na ustach całego świata. Już nie jest zbyt niski
fot. PAP
Deniz Undav jest kurdyjskim Jazydem. Jest dumny ze swych korzeni i często pozuje na tle kurdyjskiej flagi (z lewej). Jego gole pozwoliły Niemcom pokonać WKS na mundialu

W październiku 2023 r., podczas meczu Ligi Europy Fenerbahce – VfB Stuttgart, napastnik gości Deniz Undav stał się ofiarą gigantycznego hejtu. To była zaplanowana akcja skalkulowana na dyskryminację człowieka, bo reprezentuje inną kulturę kurdyjskich Jazydów. Wyzywano jego matkę, a jego samego od "zdrajców", "terrorystów", "psów bezpaństwowców". W mediach społecznościowych atakowali go ludzie identyfikujący się z faszystowską turecką organizacją terrorystyczną "Szare Wilki".

 

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Nic dziwnego, że pełna dokumentacja ataku na Deniza została wysłana do berlińskiego Centrum Informacyjnego Przeciw Anty-Kurdyjskiemu Rasizmowi (IAKR), a także do Centralnej Rady Praw Człowieka Kurdów w Niemczech. 

 

- Zawsze będę dumny z moich korzeni. Każda bramka, którą strzelam jest dedykowana dla moich ludzi - Jazydów - podkreśla w wywiadach, a na potwierdzenie tych słów fetuje gole tradycyjnym tańcem ludowym Kurdów.

 
Kurdowie są największym narodem bez własnego państwa. Jest ich ponad 30 mln. Rdzenni zamieszkują: Turcję, Iran, Irak, Syrię. Emigranci rozsiani są po całym świecie. Jazydzi są mniejszością w kurdyjskiej mniejszości. Od pozostałych Kurdów różni ich religia, jazydyzm, która łączy elementy chrześcijaństwa, islamu oraz dawnych religii perskich.

  
Dziadek Deniza postanowił uciec z Turcji w 1980 r., gdy zamachu stanu i przejęcia władzy dokonała junta wojskowa generała Kenana Evrana. Kurdowie stali się ofiarami prześladowań, zdelegalizowano ich język nawet w regionach, w których stanowili większość. Ojciec piłkarza pochodzi z wioski Isilki w Prowincji Urfa w południowo-wschodniej Turcji.  

Gdy zrezygnował z niego Werder, grę w piłkę godził z pracą w fabryce

Sam Deniz urodził się już w Niemczech, w Dolnej Saksonii, w Varel, a wychowywał się w miasteczku Achim. Marzenia o wielkiej piłce zaczął realizować bardzo wcześnie. Stał się adeptem akademii piłkarskiej Werderu Brema.  

 

Początek nie był usłany różami. W 2012 r. klub zrezygnował z niego. "Jesteś za mały na dużą piłkę" - usłyszał na odchodnym szesnastolatek. Wydawało się, że marzenia prysły niczym bańka mydlana. Przeżywał to, co Robert Lewandowski, gdy rezygnowała z niego Legia. Łzy, bezsilność, koniec świata. 

 

"Lewy" znalazł swe drugie piłkarskie życie w grającym na trzecim poziomie Zniczu Pruszków. Podobnie postąpił Deniz, ale on musiał zejść o kilka pięter niżej. Do SC Weyhe z Regionalliga Nord, czyli czwartego poziomu w Niemczech. Na dodatek, gdy Deniz przebijał się w drużynie do lat 17 Weyhe, pierwsza drużyna jeszcze bardziej poluzowała wajchę, spadając o piętro niżej. 

 

W 2014 r. Undav przeniósł się, za darmo, a jakżeby inaczej, do juniorów młodszych TSV Havelse, a rok później został pełnoprawnym zawodnikiem pierwszego składu. Regionalliga Nord, szóste miejsce na koniec sezony. Niby to piłka półamatorska, ale przy okazji poznał, jaka wiąże się z nią presja. Havelse zmieniało trenerów jak rękawiczki: do 23 września Stefan Gherke, do 11 października Soeren Halfar, do końca sezonu i dalej Alexander Kiene, a tylko temu pierwszemu udało się przekroczyć 1.4 w średniej punktowej. 

 

- Za grę w piłkę dostawałem wtedy tylko 150 euro miesięcznie, więc by móc się utrzymać pracowałem w fabryce. To nie był łatwy chleb. Wstawałem o czwartej rano, po pracy treningi, czas na sen nadchodził dopiero po godz. 22 - wspominał Undav. 

Talent snajpera pokazał w rezerwach Eintrachtu i SV Meppen 

W lipcu 2017 r. dostał się do rezerw Eintrachtu Brunszwik, które występowały w tej samej Regonallidze Nord, ale na koniec sezonu w tabeli wylądowały na 14. miejscu, o trzy pozycje za Havelse.  W rezerwach Eintrachtu występowali zawodnicy poniżej 23 roku życia. Deniz został drugim najlepszym strzelcem zespołu i dwunastym całej ligi. W 18 meczach zdobył dziewięć bramek. W rezerwach lepszy był tylko Turek Ahmet Canbaz, który zadebiutował w pierwszej ekipie Eintrachtu Brunszwik, po czym wykupił go Trabzonspor za 125 tys. Euro. Nie zrobił kariery także w Turcji, skończył karierę trzy lata temu. 
Deniz trafił na celownik trzecioligowego SV Meppen, w barwach którego zadebiutował w ogólnokrajowych rozgrywkach III ligi. Meppen zakończyło sezon 2018/2019 na 13. pozycji tuż za TSV 1860 Monachium, ale przed spadkowiczem Eintrachtem Brunszwik. Deniz zakończył rozgrywki z sześcioma trafieniami. Największą satysfakcję dało mu to trzecie z 29 września 2019 r., które stanowiło zwycięską bramkę w starciu z Eintrachtem 4:2. 

Na wielkie wody wypłynął w Belgii  

W lipcu 2020 r. trafił do Belgii, by z Unionem Saint-Gilloise awansować do Jupiter Pro League. Do sukcesu przyczynił się walnie, 17 bramkami, w tym pierwszym hat-trickiem w piłce zawodowej (27 lutego 2021 r. przeciwko SK Lommel). Choć siedem mln euro wyłożył za niego Brighton i tak zadebiutował w ekstraklasie Belgii, na zasadzie wypożyczenia do Unionu. Był to debiut wręcz wymarzony. Beniaminek wygrał sezon zasadniczy, a w rundzie mistrzowskiej uległ tylko Clubowi Brugge.  Undav został królem strzelców: do 25 bramek dołożył dziewięć asyst. 

 

Co było do przewidzenia, Premier League oznaczało wyższe progi, to i ze strzelaniem było trudniej. Na 619 minut rozegranych w barwach Brighton, trafił do siatki pięciokrotnie, w tym dwa razy w meczu z Wolverhampton. Na dodatek opcją podstawową w ataku dla Roberta de Zerbiego był Danny Wellbeck. Nic dziwnego zatem, że latem 2023 r. Deniz zdecydował się na wypożyczenie do VfB Stuttgart.

 

W pierwszym sezonie, pomimo trudnego początku, z uwagi na kontuzję kolana, zdobył 18 bramek, a przy kolejnych 10 asystował. W kolejnym przez zerwanie włókien mięśnia stracił niemal cały listopad i połowę grudnia, ale i tak ogółem zdobył dziewięć goli. Ostatnie rozgrywki były dla niego życiowe: 19 trafień, sześć asyst przyczyniły się do nominacji do kadry Niemców na MŚ. 

 

W starciu z Wybrzeżem Kości Słoniowej wszedł na pół godziny i zdobył dwa gole. Uratował trzy punkty zespołowi Juliana Nagelsmanna.  
Deniz to pokaz charakteru i wytrwałości. Przecież każdy w życiu natrafia na swój Werder Brema, który z niego zbyt pochopnie rezygnuje. Tak wielu pada ofiarą hejtu, na jaki Undav natknął się w Stambule. Ale każdy też ma swoje "pół godziny", w trakcie których może odmienić nie tylko swój los. Jak Deniz w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

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