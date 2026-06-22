Faworyci gospodarzy wyeliminowani! Polski tenisista gra dalej

Tenis

Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson wygrali z reprezentantami gospodarzy Benem Jonesem i Joshuą Parisem 6:7 (6-8), 6:3, 10-5 w 1. rundzie debla tenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach w Eastbourne.

Tenisista w akcji przy siatce, odbijający piłkę rakietą.
fot. PAP
Jan Zieliński

W ćwierćfinale zwycięzcy zmierzą się albo z innymi Brytyjczykami, najwyżej rozstawionymi Julianem Cashem i Lloydem Glasspoolem, którzy bronią tytułu, albo z Argentyńczykami Juanem Manuelem Cerundolo i Camilo Ugo Carabellim.

 

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Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju w Eastbourne.

 

Wynik meczu 1. rundy:

 

Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) - Ben Jones, Joshua Paris (obaj W. Brytania) 6:7 (6-8), 6:3, 10-5. 

BS, PAP
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TENISTURNIEJE ATP I WTA
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