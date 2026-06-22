Faworyci gospodarzy wyeliminowani! Polski tenisista gra dalej

W ćwierćfinale zwycięzcy zmierzą się albo z innymi Brytyjczykami, najwyżej rozstawionymi Julianem Cashem i Lloydem Glasspoolem, którzy bronią tytułu, albo z Argentyńczykami Juanem Manuelem Cerundolo i Camilo Ugo Carabellim.

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Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju w Eastbourne.

Wynik meczu 1. rundy:

Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) - Ben Jones, Joshua Paris (obaj W. Brytania) 6:7 (6-8), 6:3, 10-5.

BS, PAP