Grał w Barcelonie, trenował Ajax Amsterdam. Znany szkoleniowiec obejmie zespół z Ekstraklasy

Thomasberg trafił do Pogoni we wrześniu 2025 roku. W poprzednim sezonie jego drużyna zajęła 9. pozycję w Ekstraklasie. Duńczyk poprowadził szczeciński zespół w 39 meczach. Wygrał 20, zremisował 9 i przegrał 10 meczów.

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Jak poinformował dziennikarz portalu meczyki.pl, Pogoń postanowiła zakończyć współpracę z 51-letnim szkoleniowcem. Nowym trenerem "Portowców" zostanie Oscar Garcia.

Hiszpan w przeszłości prowadził takie kluby jak m.in. Watford, RB Salzburg, Olympiakos, Celta Vigo czy też Ajax. W Amsterdamie najpierw zarządzał drużyną do lat 21, a w marcu przejął pierwszy zespół. Sezon 2025/2026 w Eredivisie zakończył na 5. miejscu.

Garcia może się również pochwalić bogatą karierą piłkarską. Przygodę z futbolem zaczynał w Barcelonie, w której wystąpił w 97 spotkaniach. Z "Dumą Katalonii" wywalczył cztery mistrzostwa Hiszpanii, dwa puchary kraju i jeden Superpuchar. Dwukrotnie triumfował również w Superpucharze UEFA. Z Barcelony trafił do Valencii, następnie do Espanyolu, a karierę zakończył w Lleidzie.

IM, Polsat Sport