Historyczny wynik polskiego tenisisty! Najwyższy ranking w karierze

Hurkacz, który tydzień wcześniej po raz pierwszy od 2018 roku wypadł z czołowej setki, szybko do niej wrócił po tym, jak w turnieju ATP 500 w Halle dotarł do 1/8 finału. 29-letni Wrocławianin w ubiegłym roku na tym etapie sezonu nie grał, bo poddał się operacji kolana. Nie broni więc już punktów i każde kolejne zwycięstwo powiększy jego dorobek.

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O jedną pozycję awansował Majchrzak, który co prawda w Halle odpadł w pierwszej rundzie, ale skorzystał na przesunięciach innych zawodników.

W czołowej "10" doszło do jednej zamiany miejsc - Amerykanin Taylor Fritz, finalista turnieju w Halle, awansował z dziewiątego na siódme miejsce, kosztem Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 13450

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9460

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7190

4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4440

5. (5) Ben Shelton (USA) 4160

6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4110

7. (9) Taylor Fritz (USA) 3915

8. (8) Novak Djoković (Serbia) 3760

9. (7) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3580

10. (10) Flavio Cobolli (Włochy) 3460

...

46. (47) Kamil Majchrzak (Polska) 1032

95.(103) Hubert Hurkacz (Polska) 665

KP, PAP