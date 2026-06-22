Jak zmieniała się Anita Włodarczyk? Tak wyglądała nasza mistrzyni

Inne

Anita Włodarczyk to żywa legenda polskiej lekkoatletyki. Trzykrotna złota medalistka olimpijska wygrała w niedzielę konkurs w rzucie młotem w Memoriale Jakuba Pracharczyka w Warszawie. Zobaczcie, jak zmieniała się przez ostatnie lata.

Anita Włodarczyk ma za sobą niezwykle bogatą karierę. Jej największymi sukcesami są: trzy złote medale olimpijskie (Londyn, Rio de Janeiro, Tokio), cztery mistrzostwa świata oraz cztery tytuły mistrzyni Europy. Rekord życiowy Polki wynosi 82,98 m.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki triumf Anity Włodarczyk! Najlepszy rzut w tym roku

 

Mimo wieku nasza zawodniczka wciąż rywalizuje na najwyższym poziomie. Niedawno wygrała zawody w Nowym Tajpej w Tajwanie. W trzeciej serii rzuciła 71,01 m, dzięki czemu wypełniła minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham.

 

Mało tego, odniosła triumf w niedzielnym konkursie w Memoriale Jakuba Pracharczyka w Warszawie. W drugiej próbie osiągnęła 72,99 m - to najlepszy wynik w tym roku w naszym kraju.

 

Jak legenda polskiej lekkoatletyki zmieniała się przez ostatnie lata? Sprawdźcie fotogalerię.

 

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANITA WŁODARCZYKINNELEKKOATLETYKARZUT MŁOTEM
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Weronika Marczewska i Martyna Jaskulska: Jest minimalny niedosyt, bo przegrałyśmy o niewiele
Zobacz także

Kanadyjki przechyliły szalę. Zawisza z wygraną w klasyfikacji medalowej MP w Bydgoszczy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 