Jak zmieniała się Anita Włodarczyk? Tak wyglądała nasza mistrzyni

Anita Włodarczyk ma za sobą niezwykle bogatą karierę. Jej największymi sukcesami są: trzy złote medale olimpijskie (Londyn, Rio de Janeiro, Tokio), cztery mistrzostwa świata oraz cztery tytuły mistrzyni Europy. Rekord życiowy Polki wynosi 82,98 m.

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Mimo wieku nasza zawodniczka wciąż rywalizuje na najwyższym poziomie. Niedawno wygrała zawody w Nowym Tajpej w Tajwanie. W trzeciej serii rzuciła 71,01 m, dzięki czemu wypełniła minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham.

Mało tego, odniosła triumf w niedzielnym konkursie w Memoriale Jakuba Pracharczyka w Warszawie. W drugiej próbie osiągnęła 72,99 m - to najlepszy wynik w tym roku w naszym kraju.

Jak legenda polskiej lekkoatletyki zmieniała się przez ostatnie lata? Sprawdźcie fotogalerię.

Jak zmieniała się Anita Włodarczyk? Zobacz galerię

HP, Polsat Sport