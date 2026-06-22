Kamil Majchrzak gotowy na Wimbledon. "Mogę zwyciężać z najlepszymi"

Minione tygodnie należały do Kamila Majchrzaka. Polak pierwszy raz w karierze zwyciężył turniej głównego cyklu, zdobywając tytuł w imprezie rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch.





ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska zabrała głos ws. dzikiej karty na Wimbledon! "Niedługo wylatuję"

- Takie zwycięstwa zawsze budują. Zawsze czułem się dobrze na trawie, ale ten triumf potwierdził, że mogę nie tylko rywalizować z najlepszymi, ale też ich pokonywać - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Przed Majchrzakiem kolejne wyzwania. Czeka go wielkoszlemowy Wimbledon. W zeszłym roku dotarł w Londynie do czwartej rundy.

- Wierzę, że grę z Holandii mogę przenieść na kolejne zmagania, czyli Wimbledon. Gram dobrze, jestem dobrze przygotowany, w końcu też jestem zdrowy, więc postaram się wszystko ułożyć w całość i zobaczymy, na co mi to pozwoli - stwierdził tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego.

W głównej drabince największego i najbardziej prestiżowego turnieju na świecie będziemy mieć dwóch Polaków. W Wielkiej Brytanii zaprezentuje się również Hubert Hurkacz. Co o starciu ze swoim rodakiem myśli Majchrzak?

- Byłby to świetny mecz dla nas obu. Bardzo dawno ze sobą nie graliśmy. Od tamtego momentu obaj się zmieniliśmy jako zawodnicy i ludzie. Hubert osiągnął niesamowite wyniki - przede wszystkim był w półfinale Wimbledonu. Zarówno on, jak i ja bardzo lubimy grać na trawie. Byłoby to świetne spotkanie nie tylko dla nas, ale również dla kibiców. Oby jednak do takiego spotkania doszło w jak najpóźniejszych fazach turnieju - skwitował.

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Cała rozmowa z Kamilem Majchrzakiem w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport