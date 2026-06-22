Polska zawodniczka jest rozstawiona z "14" podczas kwalifikacji do Wimbledonu. Jej pierwszą rywalką będzie Szwajcarka Susan Bandecchi.

Żeby dostać się do głównej drabinki, Kawa będzie musiała wyeliminować trzy rywalki. W drugiej rundzie ewentualną rywalką będzie Luisina Giovannini lub Lucrezia Stefanini. Z kolei ostatnią przeszkodą będzie ktoś z czwórki Ye-xin Ma, Erika Andriejewa, Cadence Brace, Kayla Day.

Kawa i Bandecchi grały ze sobą dwukrotnie. Obie wygrały po jednym spotkaniu. Na trawie górą była Szwajcarka, która w 2022 roku wygrała również podczas pierwszej rundy kwalifikacji do Wimbledonu.

Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Kawa - Bandecchi? To pytanie zadają sobie polscy fani tenisa. Na razie organizatorzy nie podali godziny ani daty meczu Kawy. Kiedy to zrobią, informacja pojawi się w tekście.

PAP