Po wielkich emocjach podczas Roland Garros 2026 czas na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

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Podczas French Open 2026 Maja Chwalińska napisała piękną historię. Rozpoczynając zmagania od kwalifikacji, dotarła aż do finału, w którym musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Tym razem Polka nie będzie musiała walczyć o miejsce w turnieju. Jak się okazało, organizatorzy Wimbledonu przyznali jej dziką kartę, dzięki czemu rywalizację rozpocznie od głównej drabinki.

Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz bez straty gema.

Kiedy losowanie głównej drabinki Wimbledonu 2026?

Wimbledon 2026 potrwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbędzie się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Losowanie głównej drabinki odbędzie się w piątek 26 czerwca o godzinie 11:00.

Gdzie oglądać Wimbledon 2026?

Wimbledon 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

IB, Polsat Sport