Kiedy losowanie głównej drabinki Wimbledonu? Data i godzina
Już niedługo rozpocznie się długo wyczekiwany Wimbledon. Wiadomo już, kiedy odbędzie się losowanie drabinki głównej wielkoszlemowego turnieju.
Po wielkich emocjach podczas Roland Garros 2026 czas na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.
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Podczas French Open 2026 Maja Chwalińska napisała piękną historię. Rozpoczynając zmagania od kwalifikacji, dotarła aż do finału, w którym musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Tym razem Polka nie będzie musiała walczyć o miejsce w turnieju. Jak się okazało, organizatorzy Wimbledonu przyznali jej dziką kartę, dzięki czemu rywalizację rozpocznie od głównej drabinki.
Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz bez straty gema.
Kiedy losowanie głównej drabinki Wimbledonu 2026?
Wimbledon 2026 potrwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbędzie się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Losowanie głównej drabinki odbędzie się w piątek 26 czerwca o godzinie 11:00.
Gdzie oglądać Wimbledon 2026?
Wimbledon 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl