Conor McGregor to absolutnie największa gwiazda mieszanych sportów walki. Choć po raz ostatni był widziany w klatce w lipcu 2021 roku, kiedy przegrał z Dustinem Poirierem, zainteresowanie nim nie minęło. Irlandczyk jako pierwszy w historii był podwójnym mistrzem UFC.

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Pas kategorii piórkowej zdobył w grudniu 2015 roku, kiedy potrzebował zaledwie 13 sekund, by znokautować niepokonanego od dekady Jose Aldo. Niespełna rok później sięgnął po tytuł wagi lekkiej po efektownym zwycięstwie z Eddiem Alvarezem.

Potem McGregor przegrał z Floydem Mayweatherem Jr. w boksie, a następnie z Khabibem Nurmagomedovem na gali UFC 229. Złą serię przełamał na początku 2020 roku, kiedy pokonał Donalda Cerrone.

W ostatnich dwóch bojach Irlandczyk poniósł dwie porażki z Poirierem. Najpierw został znokautowany w drugiej rundzie, a w starciu wieńczącym trylogię złamał nogę i sędzia był zmuszony przerwać walkę.

37-latek miał wrócić do rywalizacji dwa lata temu, ale kontuzja wyeliminowała go z pojedynku z Michaelem Chandlerem. Ostatecznie wejdzie do klatki po 1827 dniach przerwy.

Jego rywalem będzie Max Holloway. Będzie to wielki rewanż za konfrontację z 2013 roku, kiedy Irlandczyk wypunktował rywala. Amerykanin wygrał później trzynaście walk z rzędu i został mistrzem wagi piórkowej. Ostatni raz zawalczył w marcu, kiedy przegrał z Charlesem Oliveirą.

Kiedy walczy Conor McGregor? Gdzie oglądać galę UFC 329?

Gala UFC 329 z udziałem Conora McGregora odbędzie się w nocy z soboty (11 lipca) na niedzielę (12 lipca). Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

HP, Polsat Sport