Kosecki nie wykluczył niespodzianki na mundialu. "To może się wydarzyć"

Republika Zielonego Przylądka po raz kolejny udowodniła, że zamierza sprawić sensację na trwających mistrzostwach świata. Piłkarze Pedro Leitao Brito po remisie z Hiszpanią zdobyli cenny punkt w starciu z Urugwajem. Mecz zakończył się wynikiem 2:2.

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Były reprezentant Polski Roman Kosecki nie byłby zaskoczony, gdyby Hiszpanie mieli problem z awansem do fazy pucharowej.

- Przewrotnie powiem: Urugwaj wygrywa z Hiszpanią, Republika Zielonego Przylądka pokonuje Arabię Saudyjską i Hiszpanie zajmują trzecie miejsce w tabeli. To może się wydarzyć - przyznał w "Polsat Mundial Cast".

61-latek nie ukrywa, że jest rozczarowany zachowaniem selekcjonera reprezentacji Urugwaju Marcelo Bielsą.

- Masz mistrzów świata w młodzieżówce i nie bierzesz nikogo, żeby przygotować się na przyszłość? To jest niezrozumiałe. Dwie urugwajskie szkółki znalazły się w rankingu akademii, które wychowują najlepszych młodych piłkarzy. Dziwię się, że trener popełnia takie błędy, nie bierze nawet ludzi na ławkę - grzmiał.

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HP, Polsat Sport