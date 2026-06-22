Kosecki nie wykluczył niespodzianki na mundialu. "To może się wydarzyć"

Piłka nożna

Były reprezentant Polski Roman Kosecki nie wykluczył, że Hiszpanie zajmą trzecie miejsce w grupie H na mistrzostwach świata. - To się może wydarzyć - przekazał w "Polsat Mundial Cast".

Kosecki nie wykluczył niespodzianki na mundialu. "To może się wydarzyć"
fot. Polsat Sport
Roman Kosecki

Republika Zielonego Przylądka po raz kolejny udowodniła, że zamierza sprawić sensację na trwających mistrzostwach świata. Piłkarze Pedro Leitao Brito po remisie z Hiszpanią zdobyli cenny punkt w starciu z Urugwajem. Mecz zakończył się wynikiem 2:2. 

 

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Były reprezentant Polski Roman Kosecki nie byłby zaskoczony, gdyby Hiszpanie mieli problem z awansem do fazy pucharowej.

 

- Przewrotnie powiem: Urugwaj wygrywa z Hiszpanią, Republika Zielonego Przylądka pokonuje Arabię Saudyjską i Hiszpanie zajmują trzecie miejsce w tabeli. To może się wydarzyć - przyznał w "Polsat Mundial Cast".

 

61-latek nie ukrywa, że jest rozczarowany zachowaniem selekcjonera reprezentacji Urugwaju Marcelo Bielsą.

 

- Masz mistrzów świata w młodzieżówce i nie bierzesz nikogo, żeby przygotować się na przyszłość? To jest niezrozumiałe. Dwie urugwajskie szkółki znalazły się w rankingu akademii, które wychowują najlepszych młodych piłkarzy. Dziwię się, że trener popełnia takie błędy, nie bierze nawet ludzi na ławkę - grzmiał. 

 

HP, Polsat Sport
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ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kolejne niespodzianki i odrodzenie Hiszpanii. Polsat Mundial Cast - 22.06

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