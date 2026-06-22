Kosecki nie wykluczył niespodzianki na mundialu. "To może się wydarzyć"
Były reprezentant Polski Roman Kosecki nie wykluczył, że Hiszpanie zajmą trzecie miejsce w grupie H na mistrzostwach świata. - To się może wydarzyć - przekazał w "Polsat Mundial Cast".
Republika Zielonego Przylądka po raz kolejny udowodniła, że zamierza sprawić sensację na trwających mistrzostwach świata. Piłkarze Pedro Leitao Brito po remisie z Hiszpanią zdobyli cenny punkt w starciu z Urugwajem. Mecz zakończył się wynikiem 2:2.
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Były reprezentant Polski Roman Kosecki nie byłby zaskoczony, gdyby Hiszpanie mieli problem z awansem do fazy pucharowej.
- Przewrotnie powiem: Urugwaj wygrywa z Hiszpanią, Republika Zielonego Przylądka pokonuje Arabię Saudyjską i Hiszpanie zajmują trzecie miejsce w tabeli. To może się wydarzyć - przyznał w "Polsat Mundial Cast".
61-latek nie ukrywa, że jest rozczarowany zachowaniem selekcjonera reprezentacji Urugwaju Marcelo Bielsą.
- Masz mistrzów świata w młodzieżówce i nie bierzesz nikogo, żeby przygotować się na przyszłość? To jest niezrozumiałe. Dwie urugwajskie szkółki znalazły się w rankingu akademii, które wychowują najlepszych młodych piłkarzy. Dziwię się, że trener popełnia takie błędy, nie bierze nawet ludzi na ławkę - grzmiał.