Liga Narodów siatkarzy: Polska - Belgia. Gdzie oglądać mecz?

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach zostanie rozegrany turniej Ligi Narodów siatkarzy. Zagra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w Gliwicach od meczu z Belgami.

Polska - Belgia. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 24 czerwca. Transmisja od godziny 19.45 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 19.00. Od godziny 20.00 transmisja również w Polsacie.

BS, Polsat Sport