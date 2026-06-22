Liga Narodów siatkarzy: Polska - Belgia. Gdzie oglądać mecz?

Siatkówka

Polska - Belgia, czyli czas na pierwsze spotkanie polskich siatkarzy, jeśli chodzi o turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Sprawdź szczegóły transmisji najbliższego meczu podopiecznych Nikoli Grbicia.

Liga Narodów siatkarzy: Polska - Belgia. Gdzie oglądać mecz?
fot. FIVB
Liga Narodów siatkarzy: Polska - Belgia. Gdzie oglądać mecz?

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach zostanie rozegrany turniej Ligi Narodów siatkarzy. Zagra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

 

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

 

Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w Gliwicach od meczu z Belgami. 

Polska - Belgia. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w środę 24 czerwca. Transmisja od godziny 19.45 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 19.00. Od godziny 20.00 transmisja również w Polsacie. 

BS, Polsat Sport
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