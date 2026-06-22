Linda Klimovicova - Lulu Sun. Kiedy jest mecz? O której godzinie Wimbledon?

Tenis

Linda Klimovicova - Lulu Sun to mecz pierwszej rundy kwalifikacji do Wimbledonu 2026. Kiedy jest mecz Klimovicova - Sun? O której godzinie Klimovicova - Sun w Wimbledonie?

Kobieta grająca w tenisa podczas meczu, skupiona na uderzeniu.
fot. PAP
Linda Klimovicova zagra w kwalifikacjach do Wimbledonu

Polska zawodniczka jest nierozstawiona podczas kwalifikacji do Wimbledonu. Jej pierwszą rywalką będzie Nowozelandka Lulu Sun.

 

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Żeby dostać się do głównej drabinki, Klimovicova będzie musiała wyeliminować trzy rywalki. W drugiej rundzie ewentualną rywalką będzie Laura Pigoss lub Oceane Dodin . Z kolei ostatnią przeszkodą będzie ktoś z czwórki Anouk Koevermans, Mananchaya Sawangkaew, Kayla Cross, Mary Stoiana.

 

Będzie to pierwszy mecz Klimovicovej i Sun w historii.

Linda Klimovicova - Lulu Sun. Kiedy jest mecz? O której godzinie Wimbledon?

Kiedy jest mecz Klimovicova - Sun? To pytanie mogą zadawać sobie fani polskiego tenisa. Na razie organizatorzy nie podali godziny ani daty meczu Klimovicovej. Kiedy to zrobią, informacja pojawi się w tekście.

 

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

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Wimbledon: Klimovicova - Lulu Sun. Linda w kolejnej rundzie elominacji?
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