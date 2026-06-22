Lionel Messi przeszedł do historii! Co za wyczyn na MŚ

Piłka nożna

Lionel Messi został najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Argentyńczyk został samodzielnym liderem tego zestawienia z 17 golami, wyprzedzając Niemca Miroslava Klose.

Piłkarz w pasiastej koszulce pozdrawia uniesioną dłonią.
fot. PAP/EPA
Lionel Messi

Lionel Messi zdobył bramkę w 38. minucie meczu piłkarskich mistrzostw świata z Austrią w Arlington koło Dallas i został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Słynny Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klosego na drugie miejsce klasyfikacji wszech czasów.

 

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Wcześniej, w dziewiątej minucie, Messi nie wykorzystał rzutu karnego.

 

Argentyńczyk zadebiutował w mundialu w 2006 roku, a ten tegoroczny jest jego szóstym. Poza nim w sześciu turniejach finałowych zagrał tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

 

Messi wystąpił też w największej liczbie meczów w historii MŚ. Ten z Austrią jest jego 28., a drugi pod tym względem jest Niemiec Lothar Matthaeus z 25 meczami.

 

Urodzony w Opolu Klose reprezentował Niemcy w mundialach w latach 2002-14.

Polsat Sport
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