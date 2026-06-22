Marek Magiera: Trzy zwycięstwa i tylko jedna porażka, ale niedosyt ogromny…

Mianowicie po pierwszym tygodniu był on stosunkowo mały, a po drugim jest duży i to bardzo, co pewnie nie zmienia faktu, że po ośmiu meczach bilans sześciu zwycięstw i dwóch porażek wzięlibyśmy przed inauguracją tegorocznej edycji VNL w ciemno. Ale wiadomo, jak to jest…



Jak już się trochę ma, to chce się więcej i jeszcze więcej, i o ile pazerność z samej definicji w normalnym życiu nie jest raczej cechą nobilitującą, o tyle w sporcie jest wręcz nieodzowna, jeśli się myśli o wygrywaniu. Dlatego też w opinii wielu kibiców generalna ocena występu siatkarek na turnieju w Bangkoku skupiła się wokół ostatniego przegranego w pięciu setach meczu z Kanadą.

ZOBACZ TAKŻE: Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski po drugim tygodniu?



Po jego zakończeniu oberwało się w komentarzach Stefano Lavariniemu za podjęcie takich, a nie innych decyzji personalnych przed tie-breakiem. Patrząc na udział naszych atakujących w całym spotkaniu i procent ich skuteczności w meczu, pytanie, dlaczego po udanym wejściu Julii Szczurowskiej w czwartym wygranym secie, nie pozostawił jej na boisku na dłużej, wydaje się bardzo zasadne, nawet jeśli priorytetem dla selekcjonera jest zbudowanie Magdaleny Stysiak na dalszą część sezonu i priorytetową imprezę, jaką będą mistrzostwa Europy.



Poza tym wiadomo, jaka jest hierarchia atakujących w drużynie i tutaj w tym względzie tie-break z Kanadą nic by nie zmienił, oczywiście nie wiemy i się nie dowiemy, czy ze Szczurowską w składzie wygralibyśmy ten mecz, ale wiemy, że porażka z Kanadą może zadecydować o naszym być albo nie być w finałowym turnieju w Makau. Na razie zajmujemy czwarte miejsce w tabeli, i to jest wiadomość znakomita, gorsza jest taka, że przed nami najtrudniejszy turniej eliminacyjny w Osace, gdzie mierzyć się będziemy z Turcją, USA, Brazylią i Japonią. Z kimś z tego grona trzeba będzie wygrać, aby uzyskać kwalifikację do finału. Przy obecnym układzie bilans 7-5 gwarantuje udział w finale.



W Osace, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, powinniśmy wystąpić w optymalnym składzie. W optymalnym na tę chwilę, bo z powracającą do drużyny Anną Obiałą, ale jeszcze raczej bez Martyny Czyrniańskiej. O ile na lewej stronie większego problemu w obu turniejach nie było, o tyle w Bangkoku brak Obiały był bardzo mocno odczuwalny, szczególnie w elemencie punktowego bloku. Magdalena Jurczyk uzbierała ich jak dotąd tylko 3, Sonia Stefanik i Natalia Kecher ani jednego. Obiała w jednym turnieju zdobyła w tym elemencie 12 punktów. Maja Koput ma ich na koncie 23 i jest czwartą zawodniczką wśród najlepiej blokujących w całym cyklu rozgrywek.