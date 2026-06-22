Mecze MŚ 2026 dzisiaj 23.06. Kto gra? O której godzinie?
Wtorek 23 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 23.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie? Godziny wtorkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
MŚ 2026: Terminarz i godziny wtorkowych meczów
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. We wtorek czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Portugalii czy Anglii.
MŚ 2026: Mecze 23.06. Kto gra? Godziny meczów:
Norwegia - Senegal (02.00)
Jordania - Algieria (05.00)
Portugalia - Uzbekistan (19.00)
Anglia - Ghana (22.00)Przejdź na Polsatsport.pl
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