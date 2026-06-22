Mecze MŚ 2026 dzisiaj 23.06. Kto gra? O której godzinie?

Piłka nożna

Wtorek 23 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 23.06. Kto gra we wtorek? O której godzinie? Godziny wtorkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Cristiano Ronaldo, piłkarz reprezentacji Portugalii, uśmiecha się na tle trybun podczas meczu mistrzostw świata.
fot. PAP
MŚ 2026: Terminarz i godziny wtorkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał

 

W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. We wtorek czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Portugalii czy Anglii.

MŚ 2026: Mecze 23.06. Kto gra? Godziny meczów:

Norwegia - Senegal (02.00)
Jordania - Algieria (05.00)
Portugalia - Uzbekistan (19.00)

Anglia - Ghana (22.00)

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Norwegia - Mołdawia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 