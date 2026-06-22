Mecze MŚ 2026 dzisiaj 23.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. We wtorek czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Portugalii czy Anglii.

MŚ 2026: Mecze 23.06. Kto gra? Godziny meczów:

Norwegia - Senegal (02.00)

Jordania - Algieria (05.00)

Portugalia - Uzbekistan (19.00)

Anglia - Ghana (22.00)

BS, Polsat Sport