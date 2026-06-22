Messi może pobić kolejny rekord. Obrońcy tytułu grają z Austrią

Trener Argentyny Lionel Scaloni uznał Austrię za dobrą drużynę. Jego zdaniem zespół Ralfa Rangnicka, podobnie jak Algieria "dąży do zdobycia bramki". Obie ekipy zanotowały zwycięstwa w pierwszych meczach turnieju. Argentyna pokonała 3:0 Algierię, a Austria 3:1 Jordanię.

- Austria gra bardziej bezpośrednio, wychodzi na boisko, by przejąć inicjatywę, a to dobrze wpływa na widowiskowość meczu - przyznał Scaloni przed spotkaniem w Dallas.

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48-latek wyraził szacunek dla reprezentacji Austrii i przyznał, że spodziewa się trudnego meczu. - Austria ma bardzo dobrych piłkarzy, którzy potrafią wywierać presję. Grają bardzo ofensywnie To naprawdę przeciwnik, którego należy traktować poważnie - dodał.

Selekcjoner Argentyńczyków podkreślił, że ma na ławce rezerwowych zawodników, którzy mogą zmienić przebieg meczu, takich jak Giuliano Simeone czy Nico Paz. - Drużyna może grać jeszcze lepiej – zaznaczył.

Niemiecki trener Austrii Rangnick zgodził się, że wszelkie algorytmy wskazują, że jego zespół ma małe szanse na zwycięstwo w tej rywalizacji.

- Wszystko jest przeciwko nam, ale możemy wygrać. To sport drużynowy i jeśli zagramy odważnie i solidnie, możemy odnieść sukces. Argentyna prezentuje znakomity poziom, ale ważne jest to, co my zrobimy - ocenił.

Po ustaleniu składu wyjściowego szkoleniowiec potwierdził, że Alessandro Schopf, który doznał złamania szczęki w meczu z Jordanią, będzie mógł zagrać ze specjalną szyną ochronną, z którą już trenował.

W tym spotkaniu oczy praktycznie całego futbolowego świata bedą zwrócone na Messiego, który w środę skończy 39 lat. Kapitan Argentyńczyków zapowiedział, że chciałby zostać samodzielnym liderem wśród najskuteczniejszych piłkarzy mundialu w historii. Aktualnie dzieli pierwsze miejsce z Niemcem Miroslavem Klose. Obaj mają na koncie po 16 goli.

Poniedziałkowy mecz będzie trzecim spotkaniem obu drużyn i pierwszym w ramach oficjalnych rozgrywek FIFA. Pierwsze spotkanie odbyło w 1980 roku na słynnym Praterze w Wiedniu, a niezwykły występ zaliczył nieżyjący już legendarny piłkarz Diego Armando Maradona. W wygranym 5:1 meczu strzelił trzy bramki. Był to jedyny mecz, w którym "La Pelusa" zdobył hat-tricka, mając na sobie koszulkę "Albicelestes". Kolejne spotkanie odbyło się dziesięć lat później, również w stolicy Austrii. Argentyna po raz kolejny przyjechała tam jako aktualny mistrz świata i musiała zadowolić się remisem 1:1.

W innym spotkaniu grupy J w San Francisco Jordania zagra z Algierią. Porównując miejsce w rankingu FIFA, to azjatycka drużyna (95.) ma zdecydowanie mniej atutów niż najbliższy rywal (32.).

- Jedno jest pewne, chcemy upewnić się, że nasz los jest w naszych rękach – powiedział trener drużyny z północnej Afryki Vladimir Petkovic.

Ostatni występ Algierii w mundialu miał miejsce w 2014 roku, kiedy to drużyna dotarła do 1/8 finału. Teraz w Algierii mają nadzieję, że bogata w talenty drużyna ponownie awansuje do fazy pucharowej.

W grupie I Francja w Filadelfii zmierzy się z Irakiem. Podopieczni Didiera Deschamps musieli się natrudzić, aby w poprzednim spotkaniu w turnieju pokonać odczuwający w USA duże problemy organizacyjne Senegal (3:1).

Selekcjoner wicemistrzów świata zapewnił, że jedynym celem drużyny jest awans do kolejnej rundy. Dodał, że jest przekonany, że zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele, który miał problemy w meczu z Senegalem, "wróci do swojej najlepszej formy". Kylian Mbappe wstawił się za krytykowanym Dembele. Podkreślił, że chociaż to on i Michael Olise przesądzili o losach pierwszego meczu, to fundament, który stworzył Dembele, był niezaprzeczalny. 27-letni Mbappe występem z Irakiem wejdzie do panteonu francuskiego futbolu, będzie to bowiem dla niego setny mecz w narodowych barwach.

Prosił, aby się nie sugerować nazwiskami w wyjściowym składzie. Jest przekonany, że ma w zespole co najmniej 20 zawodników z kwalifikacjami na grę w meczu od początku. Przypomniał, że potem przyjdzie czas na mecz z Norwegią, który również będzie ważny, choć może nie tak istotny jak ten z Irakiem.

Liderem tej grupy jest Norwegia, która pokonała Irak 4:1, a Erling Haaland strzelił dwa gole. Trener Skandynawów Stale Solbakken podkreślił, że jego podopieczni nie dadzą się zastraszyć ani sytuacją, ani przeciwnikiem, ale ostrzegł, że Senegal wymaga pełnego szacunku.

- To szybka i solidna drużyna, a my musimy być na to gotowi, uważając na ich kontry, a zwłaszcza skrzydłowych. Sadio Mane to świetny piłkarz, ale dla mnie najważniejsze jest to, abyśmy zachowali swoją tożsamość i skupili się na tym, co robimy najlepiej - ocenił przed występem w East Rutherford.

Program kolejnego dnia MŚ:

22 czerwca, poniedziałek

Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)

Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)

noc z 22 na 23 czerwca

Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)

PAP