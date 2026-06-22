Messi może pobić kolejny rekord. Obrońcy tytułu grają z Austrią

Piłka nożna

W poniedziałek na piłkarskim mundialu w Ameryce Północnej dojdzie do ciekawego meczu. Obrońca trofeum Argentyna zagra z Austrią, a Lionel Messi ma szansę przejść do historii mistrzostw świata. W innych starciach Francja zmierzy się z Irakiem, Norwegia z Senegalem, a Jordania z Algierią.

Piłkarz Lionel Messi z uniesionymi pięściami w górę, w koszulce reprezentacji Argentyny z numerem 10 na plecach.
Fot. PAP
Messi może napisać historię

Trener Argentyny Lionel Scaloni uznał Austrię za dobrą drużynę. Jego zdaniem zespół Ralfa Rangnicka, podobnie jak Algieria "dąży do zdobycia bramki". Obie ekipy zanotowały zwycięstwa w pierwszych meczach turnieju. Argentyna pokonała 3:0 Algierię, a Austria 3:1 Jordanię.

 

- Austria gra bardziej bezpośrednio, wychodzi na boisko, by przejąć inicjatywę, a to dobrze wpływa na widowiskowość meczu - przyznał Scaloni przed spotkaniem w Dallas.

 

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48-latek wyraził szacunek dla reprezentacji Austrii i przyznał, że spodziewa się trudnego meczu. - Austria ma bardzo dobrych piłkarzy, którzy potrafią wywierać presję. Grają bardzo ofensywnie To naprawdę przeciwnik, którego należy traktować poważnie - dodał.

 

Selekcjoner Argentyńczyków podkreślił, że ma na ławce rezerwowych zawodników, którzy mogą zmienić przebieg meczu, takich jak Giuliano Simeone czy Nico Paz. - Drużyna może grać jeszcze lepiej – zaznaczył.

 

Niemiecki trener Austrii Rangnick zgodził się, że wszelkie algorytmy wskazują, że jego zespół ma małe szanse na zwycięstwo w tej rywalizacji.

 

- Wszystko jest przeciwko nam, ale możemy wygrać. To sport drużynowy i jeśli zagramy odważnie i solidnie, możemy odnieść sukces. Argentyna prezentuje znakomity poziom, ale ważne jest to, co my zrobimy - ocenił.

 

Po ustaleniu składu wyjściowego szkoleniowiec potwierdził, że Alessandro Schopf, który doznał złamania szczęki w meczu z Jordanią, będzie mógł zagrać ze specjalną szyną ochronną, z którą już trenował.

 

W tym spotkaniu oczy praktycznie całego futbolowego świata bedą zwrócone na Messiego, który w środę skończy 39 lat. Kapitan Argentyńczyków zapowiedział, że chciałby zostać samodzielnym liderem wśród najskuteczniejszych piłkarzy mundialu w historii. Aktualnie dzieli pierwsze miejsce z Niemcem Miroslavem Klose. Obaj mają na koncie po 16 goli.

 

Poniedziałkowy mecz będzie trzecim spotkaniem obu drużyn i pierwszym w ramach oficjalnych rozgrywek FIFA. Pierwsze spotkanie odbyło w 1980 roku na słynnym Praterze w Wiedniu, a niezwykły występ zaliczył nieżyjący już legendarny piłkarz Diego Armando Maradona. W wygranym 5:1 meczu strzelił trzy bramki. Był to jedyny mecz, w którym "La Pelusa" zdobył hat-tricka, mając na sobie koszulkę "Albicelestes". Kolejne spotkanie odbyło się dziesięć lat później, również w stolicy Austrii. Argentyna po raz kolejny przyjechała tam jako aktualny mistrz świata i musiała zadowolić się remisem 1:1.

 

W innym spotkaniu grupy J w San Francisco Jordania zagra z Algierią. Porównując miejsce w rankingu FIFA, to azjatycka drużyna (95.) ma zdecydowanie mniej atutów niż najbliższy rywal (32.).

 

- Jedno jest pewne, chcemy upewnić się, że nasz los jest w naszych rękach – powiedział trener drużyny z północnej Afryki Vladimir Petkovic.

 

Ostatni występ Algierii w mundialu miał miejsce w 2014 roku, kiedy to drużyna dotarła do 1/8 finału. Teraz w Algierii mają nadzieję, że bogata w talenty drużyna ponownie awansuje do fazy pucharowej.

 

W grupie I Francja w Filadelfii zmierzy się z Irakiem. Podopieczni Didiera Deschamps musieli się natrudzić, aby w poprzednim spotkaniu w turnieju pokonać odczuwający w USA duże problemy organizacyjne Senegal (3:1).

 

Selekcjoner wicemistrzów świata zapewnił, że jedynym celem drużyny jest awans do kolejnej rundy. Dodał, że jest przekonany, że zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele, który miał problemy w meczu z Senegalem, "wróci do swojej najlepszej formy". Kylian Mbappe wstawił się za krytykowanym Dembele. Podkreślił, że chociaż to on i Michael Olise przesądzili o losach pierwszego meczu, to fundament, który stworzył Dembele, był niezaprzeczalny. 27-letni Mbappe występem z Irakiem wejdzie do panteonu francuskiego futbolu, będzie to bowiem dla niego setny mecz w narodowych barwach.

 

Prosił, aby się nie sugerować nazwiskami w wyjściowym składzie. Jest przekonany, że ma w zespole co najmniej 20 zawodników z kwalifikacjami na grę w meczu od początku. Przypomniał, że potem przyjdzie czas na mecz z Norwegią, który również będzie ważny, choć może nie tak istotny jak ten z Irakiem.

 

Liderem tej grupy jest Norwegia, która pokonała Irak 4:1, a Erling Haaland strzelił dwa gole. Trener Skandynawów Stale Solbakken podkreślił, że jego podopieczni nie dadzą się zastraszyć ani sytuacją, ani przeciwnikiem, ale ostrzegł, że Senegal wymaga pełnego szacunku.

 

- To szybka i solidna drużyna, a my musimy być na to gotowi, uważając na ich kontry, a zwłaszcza skrzydłowych. Sadio Mane to świetny piłkarz, ale dla mnie najważniejsze jest to, abyśmy zachowali swoją tożsamość i skupili się na tym, co robimy najlepiej - ocenił przed występem w East Rutherford.

Program kolejnego dnia MŚ:

22 czerwca, poniedziałek

 

Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)
Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)

 

noc z 22 na 23 czerwca

 

Grupa I: Norwegia - Senegal (2.00, Nowy Jork/East Rutherford)
Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)

PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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