Mistrzyni Wimbledonu zawieszona na cztery lata! Szok tuż przed tegoroczną edycją

Tenis

Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Czeszka Marketa Vondrousova została zawieszona na cztery lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu - poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA).

Cztery kobiety siedzące na krzesłach, dwie z nich uśmiechają się do aparatu.
fot. PAP
Iga Świątek, Coco Gauff, Ons Jabeur i Marketa Vondrousova, która została zawieszona.

Czeszka tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami podczas kontroli poza zawodami 3 grudnia ubiegłego roku, dlatego nie wpuszczono go do jej mieszkania. Jej argumenty nie zostały jednak uznane - nałożono na nią maksymalną karę czterech lat zawieszenia.

 

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„Vondrousova nie oddała próbki podczas próby kontrolnej przeprowadzonej poza zawodami w jej domu około godziny 20.00 dnia 3 grudnia 2025 roku” – podała ITIA w oświadczeniu.

 

26-latka wygrała Wimbledon w 2023 roku. Pokonała wówczas w finale Ons Jabeur z Tunezji. To największy sukces Czeszki w karierze.

 

Również w 2023 roku plasowała się na swoim najlepszym miejscu w rankingu WTA - szósta lokata.

 

 

Vondrousova jest obecnie notowana na 122. miejscu w światowym rankingu.

 

Ostatni oficjalny mecz WTA rozegrała 14 stycznia, gdy oddała walkowerem mecz drugiej rundy turnieju w Adelajdzie z powodu kontuzji barku.

 

O potencjalnym zawieszeniu poinformowała w kwietniu na serwerze iSport.cz, gdzie ona i jej prawnik Jan Exner opisali sytuację.

 

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, PAP
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MARKETA VONDROUSOVATENISWIMBLEDON
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