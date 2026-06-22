Mistrzyni Wimbledonu zawieszona na cztery lata! Szok tuż przed tegoroczną edycją
Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Czeszka Marketa Vondrousova została zawieszona na cztery lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu - poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA).
Czeszka tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami podczas kontroli poza zawodami 3 grudnia ubiegłego roku, dlatego nie wpuszczono go do jej mieszkania. Jej argumenty nie zostały jednak uznane - nałożono na nią maksymalną karę czterech lat zawieszenia.
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„Vondrousova nie oddała próbki podczas próby kontrolnej przeprowadzonej poza zawodami w jej domu około godziny 20.00 dnia 3 grudnia 2025 roku” – podała ITIA w oświadczeniu.
26-latka wygrała Wimbledon w 2023 roku. Pokonała wówczas w finale Ons Jabeur z Tunezji. To największy sukces Czeszki w karierze.
Również w 2023 roku plasowała się na swoim najlepszym miejscu w rankingu WTA - szósta lokata.
Vondrousova jest obecnie notowana na 122. miejscu w światowym rankingu.
Ostatni oficjalny mecz WTA rozegrała 14 stycznia, gdy oddała walkowerem mecz drugiej rundy turnieju w Adelajdzie z powodu kontuzji barku.
O potencjalnym zawieszeniu poinformowała w kwietniu na serwerze iSport.cz, gdzie ona i jej prawnik Jan Exner opisali sytuację.
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