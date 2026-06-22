Najlepszy rzut w tym roku! Fajdek czekał na to siedem lat

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Paweł Fajdek wygrał niedzielny konkurs w rzucie młotem podczas pierwszego Memoriału Jakuba Pracharczyka. 37-latek oddał najlepszy rzut w tym roku w Polsce.

Lekkoatleta przygotowuje się do rzutu młotem.
fot. PAP
Paweł Fajdek wygrał niedzielne zawody w Warszawie

Dla Fajdka były to pierwsze zawody od wrześniowych mistrzostw świata w Tokio. Fajdek miał trzy udane próby, z czego dwie dokładnie takie same - 77,11 m. Był to najlepszy wynik w tym roku w Polsce.

 

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Mało tego, byłby to wystarczający rezultat do wypełnienia minimum na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham. Fajdek osiągnął ten cel w 2025 roku. Jak poinformował Athletics News, ostatni raz 37-latek rozpoczął tak dobrze sezon w 2019 roku, kiedy rzucił 80,03 m we francuskim Forbach. 

 

Drugie miejsce podczas niedzielnego mityngu zajął Wojciech Nowicki, który uzyskał 74,85 m. Trzeci był z kolei Marcin Wrotyński - 73,15 m.

 

Klasyfikacja wyników w rzucie młotem podczas Memoriału Jakuba Pracharczyka:

1. Paweł Fajdek - 77,11 m

2. Wojciech Nowicki - 74,85 m

3. Marcin Wrotyński - 73,15 m

4. Dawid Piłat - 72,69 m

5. Adam Ziółkowski - 69,02 m

6. Szymon Groenwald - 67 m

 

Podczas niedzielnych zawodów imponujące zwycięstwo odniosła również Anita Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska uzyskała 72,99 m.

HP, Polsat Sport
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