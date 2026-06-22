Najpierw wygrał z rakiem, a teraz taka informacja! Piękne chwile byłego asa PlusLigi

O tym, że Deroo cierpiał na raka jądra, kibice dowiedzieli się w grudniu 2025 roku. Belg musiał zawiesić karierę i poddać się chemioterapii, ale - na szczęście - wygrał najważniejszą walkę swojego życia i zdołał już nawet wrócić po kilkumiesięcznej absencji na boisko.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz zdradził szokującą historię! Reprezentacja miała podłożyć się w decydującym meczu

Teraz doświadczony przyjmujący pochwalił się kolejną znakomitą wiadomością: były as PlusLigi został ojcem! Siatkarz, wraz ze swoją partnerką, byłą siatkarką reprezentacji Bułgarii Dobrianą Rabadżiewą, ogłosili przyjście na świat ich córeczki. Mia urodziła się 5 czerwca, ale para dopiero teraz postanowiła pochwalić się nią w mediach społecznościowych.

"Jej siła prowadziła nas naprzód, więc niech nasza miłość rozświetla jej teraz drogę" - napisała Dobriana Rabadżiewa na Instagramie.

Mia jest drugim dzieckiem Sama Deroo, ale pierwszym z jego obecną partnerką. Belg z poprzedniego związku ma również syna Basa.

Deroo w latach 2015–19 był siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i od samego początku stał się ważną postacią tej drużyny. Wywalczył w jej barwach m.in. trzy tytuły mistrza Polski (2016, 2017, 2019) oraz dwukrotnie Puchar Polski (2017, 2019). Po rozstaniu z kędzierzyńskim klubem związał się z Dynamo Moskwa. Wywalczył z nim mistrzostwo i Puchar kraju oraz Puchar CEV.

W 2021 roku przeniósł się do Asseco Resovii. Ostatni sezon w Polsce nie był do końca udany dla przyjmującego. W barwach klubu z Rzeszowa rozegrał w PlusLidze 26 spotkań (91 setów), w których wywalczył 292 punkty. Asseco Resovia nie zdołała jednak awansować do strefy medalowej i ostatecznie zajęła piąte miejsce.