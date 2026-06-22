Nowy trener w Radomiaku Radom. Ma doświadczenie z zagranicznych lig i reprezentacji
Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i pod jego kierunkiem zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy - poinformował radomski klub. Kaczmarek zastąpił na stanowisku Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron.
Kaczmarek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. Nowy trener "Zielonych" urodził się 20 września 1984 roku we Wrocławiu, jednak od dziewiątego roku życia mieszkał w Niemczech. Jest absolwentem Deutsche Sporthochschule w Kolonii oraz Akademii im. Hennesa Weisweilera.
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Swoją karierę szkoleniową rozpoczął w 2011 roku w Bonner SC. Wkrótce potem dołączył do sztabu reprezentacji Egiptu jako asystent Boba Bradleya. Następnym etapem jego kariery była praca w szwedzkim Stabaek Fotball, gdzie również pełnił funkcję asystenta amerykańskiego szkoleniowca.
W 2015 roku Kaczmarek rozpoczął samodzielną pracę w Niemczech. Prowadził kolejno Viktorię Koeln, Stuttgarter Kickers oraz Fortunę Koeln.
Na początku 2020 roku powrócił do Polski, obejmując funkcję asystenta Kosty Runjaica w Pogoni Szczecin. Po nieco ponad półtorarocznej pracy w sztabie szczecińskiego klubu został pierwszym trenerem Lechii Gdańsk. W sezonie 2021/2022 poprowadził zespół do czwartego miejsca w ekstraklasie, co zapewniło udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Lechia wyeliminowała wówczas Akademiję Pandev z Macedonii Północnej, a następnie zakończyła rywalizację na drugiej rundzie po przegranym dwumeczu z Rapidem Wiedeń.
W kwietniu 2023 roku Kaczmarek objął holenderski FC Den Bosch, występujący na zapleczu Eredivisie, gdzie pracował przez blisko rok. Następnie przeniósł się do NAC Breda, w którym od lipca 2024 roku pełnił funkcję asystenta Carla Hoefkensa. W sztabie holenderskiego klubu spędził dwa sezony.
Kaczmarek zastąpił Portugalczyka Baltazara, który prowadził zespół w ośmiu ostatnich meczach. W poprzednim sezonie Radomiak, który zakończył na dziesiątym miejscu, miał aż czterech trenerów. Oprócz Baltazara byli to: Joao Henriques, Goncalo Feio i Kiko Ramirez.
Radomiak nowe rozgrywki rozpocznie 24 lipca meczem na własnym stadionie z Wieczystą Kraków.Przejdź na Polsatsport.pl