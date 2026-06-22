29-latek na początku stycznia doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Zawodnik przeszedł operację, a po niej rozpoczął rehabilitację.

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Szansę na ponowne pojawienie się na rzeszowskim parkiecie Woch dostanie w przyszłym sezonie. Okazuje się, że jego umowa z klubem została przedłużona.

"Dawid Woch zostaje z nami! Nie możemy doczekać się, gdy znów zobaczymy go walczącego na parkiecie w biało-czerwonych barwach" - napisano w mediach społecznościowych Asseco Resovii.

Mierzący równe 2 m środkowy w przeszłości grał m.in. w: GKS-ie Katowice, Indykpolu AZS-ie Olsztyn i BBTS-ie Bielsko-Biała.

Prawdopodobny skład Asseco Resovii Rzeszów na przyszły sezon można zobaczyć w poniższej galerii:

Tak ma wyglądać skład Asseco Resovii Rzeszów w sezonie 2026/2027 Zobacz galerię

KP, Polsat Sport