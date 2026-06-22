Oficjalnie! Kolejny zawodnik zostaje w Asseco Resovii Rzeszów

Siatkówka

Dawid Woch przedłużył kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów. Dla polskiego środkowego będzie to trzeci sezon w drużynie z Podkarpacia.

Oficjalnie! Kolejny zawodnik zostaje w Asseco Resovii Rzeszów
fot. Cyfrasport
Dawid Woch i Stephen Boyer cieszą się po zwycięskiej akcji

29-latek na początku stycznia doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Zawodnik przeszedł operację, a po niej rozpoczął rehabilitację. 

 

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Szansę na ponowne pojawienie się na rzeszowskim parkiecie Woch dostanie w przyszłym sezonie. Okazuje się, że jego umowa z klubem została przedłużona. 

 

"Dawid Woch zostaje z nami! Nie możemy doczekać się, gdy znów zobaczymy go walczącego na parkiecie w biało-czerwonych barwach" - napisano w mediach społecznościowych Asseco Resovii. 

 

 

Mierzący równe 2 m środkowy w przeszłości grał m.in. w: GKS-ie Katowice, Indykpolu AZS-ie Olsztyn i BBTS-ie Bielsko-Biała. 

 

Prawdopodobny skład Asseco Resovii Rzeszów na przyszły sezon można zobaczyć w poniższej galerii: 

 

KP, Polsat Sport
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ASSECO RESOVIA RZESZÓWDAWID WOCHPLUSLIGASIATKÓWKA
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PlusLiga
Asseco Resovia Rzeszów
Dawid Woch
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