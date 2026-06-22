Oficjalnie! Kolejny zawodnik zostaje w Asseco Resovii Rzeszów
Dawid Woch przedłużył kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów. Dla polskiego środkowego będzie to trzeci sezon w drużynie z Podkarpacia.
29-latek na początku stycznia doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Zawodnik przeszedł operację, a po niej rozpoczął rehabilitację.
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Szansę na ponowne pojawienie się na rzeszowskim parkiecie Woch dostanie w przyszłym sezonie. Okazuje się, że jego umowa z klubem została przedłużona.
"Dawid Woch zostaje z nami! Nie możemy doczekać się, gdy znów zobaczymy go walczącego na parkiecie w biało-czerwonych barwach" - napisano w mediach społecznościowych Asseco Resovii.
Mierzący równe 2 m środkowy w przeszłości grał m.in. w: GKS-ie Katowice, Indykpolu AZS-ie Olsztyn i BBTS-ie Bielsko-Biała.
Prawdopodobny skład Asseco Resovii Rzeszów na przyszły sezon można zobaczyć w poniższej galerii:
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