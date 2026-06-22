Oni znów to zrobili! Kolejna niespodzianka z udziałem Republiki Zielonego Przylądka

Po pierwszej kolejce wszystkie drużyny grupy H miały po jednym punkcie. Hiszpania zremisowała bowiem z Republiką Zielonego Przylądka, a Urugwaj - z Arabią Saudyjską. Druga seria gier rozpoczęła się jednak od zdecydowanego zwycięstwa 4:0 mistrzów Europy nad zespołem z Azji.

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Aby nie tracić dystansu do Hiszpanii, Urugwaj także potrzebował triumfu, najlepiej wysokiego. I choć był bezapelacyjnym faworytem konfrontacji z Republiką Zielonego Przylądka, w 21. minucie stracił bramkę. Do siatki trafił Kevin Lenini.



Jeszcze przed przerwą drużyna z Ameryki Południowej dogoniła, a następnie przegoniła rywali. W 44. minucie wyrównał Maximiliano Araujo, a w doliczonym czasie gry gola strzelił Agustin Canobbio.



Urugwajczykom mogło wydawać się już, że mają zwycięstwo w kieszeni. Tymczasem w 61. minucie Kabowerdeńczycy wyrównali za sprawą trafienia Helio Vareli.



Do samego końca spotkania Urugwaj dominował na boisku i robił wszystko, aby zdobyć trzecią bramkę. Republika Zielonego Przylądka dzielnie się jednak broniła.



Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka 2:2 (2:1)

Bramki: Maximiliano Araujo 44, Agustin Canobbio 45+6 - Kevin Lenini 21, Helio Varela 61

Urugwaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Ugarte (de la Cruz 70), Canobbio, Bentacur, Valverde, Araujo (Rodriguez 82) - Vinas (Nunez 70)



Republika Zielonego Przylądka: Vozinha - Moreira, Pico, Diney, Cabral - Lenini (L. Duarte 71), Mendes, Arcanjo (D. Duarte 46), Monteiro (Semedo 80), Rodrigues (Varela 58) - Tavares (Da Costa 58)