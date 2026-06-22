Oto cel Republiki Zielonego Przylądka. Trener naprawdę to powiedział!
Debiutująca w piłkarskich mistrzostwach świata reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka po remisie z Hiszpanią 0:0, tym razem zremisowała 2:2 z Urugwajem. - Staramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej - powiedział trener Bubista.
- Chcieliśmy rywalizować na najwyższym poziomie i to właśnie robiliśmy w tych dwóch meczach. Staramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej. Myślę, że mamy pełne prawo tak myśleć - podkreślił szkoleniowiec.
ZOBACZ TAKŻE: Salah poprowadził Egipt do cennego zwycięstwa. Świetny występ gwiazdy
O ile w spotkaniu z Hiszpanią afrykański zespół zepchnięty był do głębokiej defensywy, a jego bohaterem okazał się 40-letni bramkarz Vozinha, to z Urugwajem długimi fragmentami toczył walkę jak równy z równym.
21. minuta na zawsze zapisze się w historii Kabowerdeńczyków. Wówczas pierwszą bramkę w MŚ zdobył dla nich Kevin Lenini. 29-latek trafił bezpośrednio z rzutu wolnego na 1:0. Gola na 2:2 strzelił natomiast Helio Varela.
Dla Urugwaju bramki w pierwszej połowie zdobyli Maximiliano Araujo i Agustin Canobbio.
- Bez wątpienia Urugwaj ma lepszy skład niż Republika Zielonego Przylądka, ale trzeba to jeszcze udowodnić na boisku. Nawet biorąc pod uwagę stracone bramki, powinniśmy byli wygrać – powiedział trener Urugwaju Marcelo Bielsa.
Urugwaj po dwóch meczach również ma tylko dwa punkty, a w ostatniej kolejce zagra z Hiszpanią.
- Z mojego punktu widzenia musimy wspiąć się na wyżyny w meczu z Hiszpanią. Mamy potrzebę i obowiązek ich pokonać - dodał argentyński szkoleniowiec.
26 czerwca Republiki Zielonego Przylądka zmierzy się z Arabią Saudyjską, która z punktem zamyka tabelę grupy H. Liderem z czterema jest Hiszpania.Przejdź na Polsatsport.pl