Oto cel Republiki Zielonego Przylądka. Trener naprawdę to powiedział!

Piłka nożna

Debiutująca w piłkarskich mistrzostwach świata reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka po remisie z Hiszpanią 0:0, tym razem zremisowała 2:2 z Urugwajem. - Staramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej - powiedział trener Bubista.

Trener Republiki Zielonego Przylądka podczas meczu, ubrany w białą koszulkę i dżinsy, gestykuluje podczas rozmowy z trenerem Urugwaju.
fot. AFP
Trener Republiki Zielonego Przylądka powiedział, że jego drużyna chce awansować do fazy pucharowej mundialu

- Chcieliśmy rywalizować na najwyższym poziomie i to właśnie robiliśmy w tych dwóch meczach. Staramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej. Myślę, że mamy pełne prawo tak myśleć - podkreślił szkoleniowiec.

 

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O ile w spotkaniu z Hiszpanią afrykański zespół zepchnięty był do głębokiej defensywy, a jego bohaterem okazał się 40-letni bramkarz Vozinha, to z Urugwajem długimi fragmentami toczył walkę jak równy z równym.

 

21. minuta na zawsze zapisze się w historii Kabowerdeńczyków. Wówczas pierwszą bramkę w MŚ zdobył dla nich Kevin Lenini. 29-latek trafił bezpośrednio z rzutu wolnego na 1:0. Gola na 2:2 strzelił natomiast Helio Varela.

 

Dla Urugwaju bramki w pierwszej połowie zdobyli Maximiliano Araujo i Agustin Canobbio.

 

- Bez wątpienia Urugwaj ma lepszy skład niż Republika Zielonego Przylądka, ale trzeba to jeszcze udowodnić na boisku. Nawet biorąc pod uwagę stracone bramki, powinniśmy byli wygrać – powiedział trener Urugwaju Marcelo Bielsa.

 

Urugwaj po dwóch meczach również ma tylko dwa punkty, a w ostatniej kolejce zagra z Hiszpanią.

 

- Z mojego punktu widzenia musimy wspiąć się na wyżyny w meczu z Hiszpanią. Mamy potrzebę i obowiązek ich pokonać - dodał argentyński szkoleniowiec.

 

26 czerwca Republiki Zielonego Przylądka zmierzy się z Arabią Saudyjską, która z punktem zamyka tabelę grupy H. Liderem z czterema jest Hiszpania. 

PAP
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