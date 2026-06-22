"Piłkarz jak chłopak z sąsiedztwa, bohater ludu"

Czy mundial to tylko sportowa rozrywka, a piłka nożna jest w tym kraju religią? Opowiada o tym pani profesor Kafda Vergara Esturian z Uniwersytetu w Panama City. Absolwentka paryskiej Sorbony i amerykańskiego Uniwersytetu w Nowym Meksyku, uznana poetka, tłumaczka, działaczka społeczna i jednocześnie fanka niemieckiej grupy Rammstein. Rozmawia Paweł Wójcik.

Pani profesor, jak mistrzostwa świata są traktowane w Panamie?

W Panamie mistrzostwa świata zawsze były traktowane jako bardzo ważne i prestiżowe wydarzenie, nawet bardziej niż igrzyska olimpijskie czy jakiekolwiek inne zawody sportowe. Chociaż rozwój profesjonalnej piłki nożnej w Panamie nastąpił stosunkowo niedawno (ostatnie 30-35 lat temu) a kulminacją były mistrzostwa świata w Rosji w 2018 roku. Jednak zawsze pasjonowaliśmy się najważniejszym turniejem piłkarskim na świecie.

Na świecie popularne są "strefy kibiców" dla tysięcy fanów. W jaki sposób ludzie oglądają mecze w Panamie? W gronie przyjaciół razem, czy samotnie w domu?

Jak każde inne ważne wydarzenie tradycyjnie transmitowane w telewizji, oglądamy je razem z przyjaciółmi i rodziną. Jeśli w domu nie ma telewizora, z niecierpliwością czekamy na zaproszenie od osoby, która ma w domu odbiornik. Popularne są również wyjścia do baru lub restauracji. Ważne jest dla nas, aby wspólnie cieszyć się meczem.

Czy piłka nożna, która jest sportem globalnym, jest ważna dla pani rodaków?

Staje się coraz ważniejsza, chociaż nadal uważamy baseball i boks za tradycyjne sporty w Panamie. Myślę jednak, że popularność piłki nożnej jest zbyt mocno uwarunkowana siłą mediów i promocją europejskich lig, takich jak Liga Mistrzów UEFA. Czuję głęboki wstyd, widząc wśród Panamczyków więcej kibiców Barcelony czy Realu Madryt niż naszych lokalnych klubów. Szczerze mówiąc, uważam, że znaczenie piłki nożnej w Panamie, kiedy nie ma mistrzostw świata, jest dyskusyjne. Jednak reprezentacja narodowa jest zawsze istotna dla każdego obywatela Panamy, niezależnie od tego, czy lubimy piłkę nożną, czy nie. Chodzi bardziej o dumę narodową.

Pani kraj zmaga się z problemami społeczno-politycznymi. Czy mistrzostwa świata mogą dać ludziom w takich czasach radość?

Tak. Ogólnie rzecz biorąc, mistrzostwa świata zawsze były jak świeże powietrze, które chłodzi rozgrzaną atmosferę społeczno-polityczną i ekonomiczną.

Jaki wpływ ma turniej na społeczeństwo?

Bez względu na to, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie, myślę, że oczekiwania, jakie Panamczycy pokładają w swojej drużynie, są takie same jak te, które mają w stosunku do nadziei na lepszą przyszłość. Jeśli reprezentacja awansuje, awansuje również kraj. Jeśli poniesie porażkę, kraj również. To jak symbiotyczna relacja działająca w zbiorowej podświadomości Panamczyków.

Czy emocje sportowe są ważniejsze od spraw społecznych?

Nie sądzę. W rzeczywistości my, Panamczycy, nie stawiamy emocji na pierwszym miejscu. Uważamy, że wszystko, co nas dotyka, jest istotne w danym momencie. Obecnie połowa Panamczyków to pracownicy "nieformalni" (w Polsce używamy określenia: pracujący na czarno), czyli osoby, które na co dzień utrzymują się z gospodarki. Dla większości moich rodaków świętowanie gola lub jego ignorowanie nie oznacza żadnej zmiany w ich codziennym życiu. Ergo: trudny dzień z meczem wygląda lepiej niż trudny dzień bez niego.



Kto jest dziś ważniejszy: piłkarz czy polityk?



Piłkarz, absolutnie. Panamczycy nie doceniają swojej klasy politycznej. Jest z tym związana ogromna frustracja. Przeżywamy jeden z najciemniejszych okresów w naszej najnowszej historii, z represyjnym prezydentem posłusznym Stanom Zjednoczonym. Piłkarz natomiast jest postrzegany jako chłopak z sąsiedztwa, bohater ludu, który sprawia, że ​​jesteśmy dumni z bycia Panamczykami.