Polska - Belgia. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie Liga Narodów?

Siatkówka

Polska - Belgia, czyli czas na pierwsze spotkanie polskich siatkarzy, jeśli chodzi o turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Kiedy mecz Polska - Belgia? O której godzinie Polska - Belgia w siatkówkę?

Drużyna siatkarzy w białych strojach z czerwonymi numerami i jeden zawodnik w zielonej koszulce z numerem 13 świętują na boisku siatkarskim.
fot. FIVB
Polska - Belgia. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie Liga Narodów?

W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach zostanie rozegrany turniej Ligi Narodów siatkarzy. Zagra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.

 

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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.

 

W Gliwicach Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania od meczu z Belgami. 

Polska - Belgia. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Narodów?

Mecz Polska - Belgia w siatkówkę zostanie rozegrany w środę 24 czerwca. Godzina meczu Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarzy to 20.00.

BS, Polsat Sport
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