Całe Toronto patrzy na to akwarium. Jedna rybka podbija mundial!

Na parterze budynku przy 225 Wellington Street West w Toronto jest biuro, a za szybą biura stoi akwarium. Cała witryna jest obecnie zaklejona plakatem z napisem "Swimbappe. Złota rybka wyrocznia przepowiada wyniki każdego meczu", a niezaklejona część pozwala zobaczyć akwarium z miniaturowym boiskiem piłkarskim na dnie i piłką. Ponad akwarium, przed meczami, umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimbappé popłynie najpierw przepowiada zwycięzcę meczu.

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Dotychczas trafność rybki wynosi 80 proc., podawały media powołując się na opiekunów akwarium. Według lokalnej telewizji CTV News Toronto, wśród trafnych prognoz jest również wygrana Kanady z Katarem, 6:0. Ale np. w meczu Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej rybka przepowiadała wygraną Wybrzeża Kości Słoniowej.

Właściciele biura mówili w mediach, że chcieli zrobić coś, co będzie bawić nie tylko mieszkańców Toronto, ale także mundialowych turystów. Wybór imienia dla rybki nie był prosty, z propozycji takich jak Finaldo ostatecznie pozostał Swimbappe, nawiązanie do francuskiego piłkarza Kyliana Mbappe. Rybka ma swoje konto na Instagramie.

Po zakończonym mundialu i przepowiadaniu wyniku 104 mundialowych meczów Swimbappe pozostanie w biurze jako oficjalna maskotka, już na emeryturze.

PAP