Salah poprowadził Egipt do cennego zwycięstwa. Świetny występ gwiazdy

W pierwszej kolejce fazy obie reprezentacje zanotowały remisy. Nowa Zelandia podzieliła się punktami z Iranem, a Egipt - z Belgią.

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Poniedziałkowe spotkanie niespodziewanie lepiej zaczęło się dla zespołu z Oceanii. Już w 15. minucie podopieczni Darrena Bazeleya wyszli na prowadzenie za sprawą Finna Surmana. Taki wynik utrzymał się do przerwy.

Po zmianie stron zmienił się także obraz gry. Egipt ruszył zdecydowanie do ataku, z kolei Nowa Zelandia wyraźnie spuściła z tonu. Efekt mógł być tylko jeden - gol wyrównujący dla afrykańskiej kadry. Ten padł w 59. minucie, a strzelił go Mostafa Ziko.

Mając remis, Egipt ani myślał zwalniać. Wręcz przeciwnie - dociskał rywala do muru, szukając okazji do wyjścia na prowadzenie. W 67. minucie wysiłki zostały nagrodzone. Na listę strzelców wpisał się gwiazdor zespołu, Mohamed Salah. Kwadrans później kapitan dorzucił natomiast asystę przy trafieniu Mahmouda Trezegueta.

Ostatecznie Egipt wygrał 3:1. To pierwsze w historii zwycięstwo tej kadry w finałach mistrzostw świata.

Nowa Zelandia - Egipt 1:3 (1:0)

Bramki: Finn Surman 15 - Mostafa Ziko 59, Mohamed Salah 67, Mahmoud Trezeguet 82

Nowa Zelandia: Crocombe - Payne (Bindon 85), Surman, Boxall, Cacace (Randall 76) - Bell, Stamenić, McCowatt (Old 66), Just (De Vries 85), Singh (Thomas 76) - Wood

Egipt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Fathy (Rabia 41), Aboul-Fetouh - Attia, Lasheen, Ziko (Abdelkarim 76), Ashour (Zizo 84), Salah (Abdelmaguid 84)- Marmoush (Trezeguet 76)