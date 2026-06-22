Siatkarz zdradził szokującą historię! Reprezentacja miała podłożyć się w decydującym meczu
Dmytro Storożyłow, były rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Ukrainy, zdradził szczegóły szokujących scen, do których doszło kilkanaście lat temu, gdy "Niebiesko-Żółci" walczyli o wyjazd na MŚ 2010.
Ukraina, rywalizująca wówczas w grupie H decydującej fazy eliminacji, potrzebowała zaledwie punktu w starciu z najsłabszą w grupie Czarnogórą, by zakwalifikować się do trzeciej - ostatniej - fazy kwalifikacji. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy sensacyjnie przegrali jednak z ekipą z Bałkanów 1:3 i zakończyła zmagania na 4. miejscu w grupie.
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Dmytro Storożyłow, były rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Ukrainy, znany polskim kibicom między innymi z występów w BBTS-ie Bielsko-Biała, wyznał po latach, że... nie wszystkim zależało wówczas na awansie. Zawodnicy mieli być wprost namawiani do podłożenia się Czarnogórcom!
- Była taka sytuacja, że musieliśmy nie tyle wygrać z jakąś słabą drużyną, a po prostu zdobyć z nią punkt. Powiedziano nam jednak, że musimy przegrać to spotkanie, bo Federacja nie ma pieniędzy, by wysłać nas na mistrzostwa - zdradził Storożyłow, cytowany przez ukraiński "Sport".
Mistrzostwa Świata w 2010 roku odbywały się we Włoszech. Złoty medal zdobyli wówczas Brazylijczycy, którzy w finale pokonali Kubę. Brąz przypadł reprezentacji Serbii.Przejdź na Polsatsport.pl