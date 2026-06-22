Skład reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Na kogo postawił Nikola Grbić?
Poznaliśmy skład siatkarskiej reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Na kogo postawił Nikola Grbić?
W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach zostanie rozegrany turniej Ligi Narodów siatkarzy. Zagra w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.
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W pierwszym tygodniu rozgrywek Polacy grali w chińskim mieście Linyi. Rywalizowali tam ze zmiennym szczęściem - odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli dwie porażki. Na inaugurację pokonali Kubę 3:0, ale w kolejnych meczach przegrali ze Słowenią i Japonią po 2:3. Na zakończenie turnieju wygrali 3:2 z Ukrainą.
W PreZero Arenie polska kadra podejmie kolejno Belgię (środa, 24 czerwca), Turcję (czwartek, 25 czerwca), Niemcy (sobota, 27 czerwca) oraz Argentynę (niedziela, 28 czerwca).
Skład reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Gliwicach:
Rozgrywający:
Marcin Komenda
Jan Firlej
Libero:
Maksymilian Granieczny
Jakub Ciunajtis
Jakub Popiwczak
Atakujący:
Bartłomiej Bołądź
Aliaksei Nasevich
Kewin Sasak
Przyjmujący:
Aleksander Śliwka
Artur Szalpuk
Michał Gierżot
Mikołaj Sawicki
Wilfredo Leon
Środkowi:
Bartłomiej Lemański
Mateusz Poręba
Jakub Nowak
Jakub Majchrzak
Szymon Jakubiszak