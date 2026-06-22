Świetny sezon za nami! Oto najlepsze akcje w Orlen Basket Lidze (WIDEO)

Legia po swój dziewiąty złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. MVP finałów został Andrzej Pluta.

Finałowa seria była niezwykle emocjonująca i obfitowała w wiele znakomitych rzutów oraz zwrotów akcji.

W siódmym meczu finału Orlen Basket Ligi Legia pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 i wygrała rywalizację play off 4-3. Tym samym obroniła tytuł, który wywalczyła przed rokiem. To dziewiąte złoto w historii klubu, a drugie Pluty.

Ciekawe były nie tylko play offy. Działo się również w sezonie zasadniczym. Zobaczcie krótkie podsumowanie sezonu.

Najlepsze rzuty za trzy punkty w Orlen Basket Lidze 25/26:

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