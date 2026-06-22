Świetny sezon za nami! Oto najlepsze akcje w Orlen Basket Lidze (WIDEO)
Sezon 2025/2026 przeszedł do historii! Mistrzem Orlen Basket Ligi została Legia Warszawa, która po niesamowitej serii ograła Orlen Zastal Zielona Góra 4-3. Ciekawy był nie tylko finał, działo się również w sezonie zasadniczym. Oto najlepsze akcje!
Najlepsze wsady w Orlen Basket Lidze 25/26
Najlepsze rzuty za trzy punkty w Orlen Basket Lidze 25/26
Najlepsze bloki w Orlen Basket Lidze 25/26
Legia po swój dziewiąty złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. MVP finałów został Andrzej Pluta.
Finałowa seria była niezwykle emocjonująca i obfitowała w wiele znakomitych rzutów oraz zwrotów akcji.
W siódmym meczu finału Orlen Basket Ligi Legia pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 i wygrała rywalizację play off 4-3. Tym samym obroniła tytuł, który wywalczyła przed rokiem. To dziewiąte złoto w historii klubu, a drugie Pluty.
Ciekawe były nie tylko play offy. Działo się również w sezonie zasadniczym. Zobaczcie krótkie podsumowanie sezonu.