Świetny sezon za nami! Oto najlepsze akcje w Orlen Basket Lidze (WIDEO)

Koszykówka

Sezon 2025/2026 przeszedł do historii! Mistrzem Orlen Basket Ligi została Legia Warszawa, która po niesamowitej serii ograła Orlen Zastal Zielona Góra 4-3. Ciekawy był nie tylko finał, działo się również w sezonie zasadniczym. Oto najlepsze akcje!

Zawodnicy podczas meczu koszykówki walczący o piłkę pod koszem.
fot. PAP
Koszykarze Legii Warszawa obronili mistrzostwo Polski pokonując Zastal Zielona Góra

Legia po swój dziewiąty złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. MVP finałów został Andrzej Pluta.

 

Finałowa seria była niezwykle emocjonująca i obfitowała w wiele znakomitych rzutów oraz zwrotów akcji.

 

W siódmym meczu finału Orlen Basket Ligi Legia pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 i wygrała rywalizację play off 4-3. Tym samym obroniła tytuł, który wywalczyła przed rokiem. To dziewiąte złoto w historii klubu, a drugie Pluty.

 

Ciekawe były nie tylko play offy. Działo się również w sezonie zasadniczym. Zobaczcie krótkie podsumowanie sezonu.

Najlepsze rzuty za trzy punkty w Orlen Basket Lidze 25/26:

Najlepsze wsady w Orlen Basket Lidze 25/26:

Najlepsze bloki w Orlen Basket Lidze 25/26:

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