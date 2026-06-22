Trener bez kontraktu, zawodnicy bez premii. Chaos w drużynie uczestnika MŚ 2026

Jak podaje Sport News Africa, problemy Senegalu rozpoczęły się jeszcze przed pierwszym spotkaniem mundialu, przegranym 1:3 z Francuzami. Zawodnicy mieli narzekać na fatalne warunki zakwaterowania i naciskać na zmianę ośrodka, wybranego przez krajową federację. Według dziennikarzy, piłkarze, których bazą są tereny Uniwersytetu Rutgersa, muszą we własnym zakresie kupować sobie jedzenie, gdyż to, które jest im serwowane, kompletnie nie spełnia wymogów diety profesjonalnych sportowców! Jakby tego było mało, kadrowicze mieli przekazać mediom, że na mistrzostwa nie poleciał dotychczasowy kucharz reprezentacji, którego Związek nie wciągnął na oficjalną listę, wysłaną do organizatorów. Zdaniem zawodników, w jego miejsce do Ameryki Północnej przylecieć miała... małżonka jednego z wysoko postawionych członków federacji!

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Kłopoty z zakwaterowaniem i jedzeniem to jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. Pape Thiaw, selekcjoner "Lwów Terangi", ma od pięciu miesięcy nie dostawać wypłaty, a na mundialu pracuje... bez kontraktu, ponieważ federacja odmówiła podpisania z nim nowej umowy. Sami zawodnicy nie otrzymali zaś obiecanych przez Związek premii, choć jeszcze przed mundialem senegalska federacja otrzymała spory zastrzyk pieniędzy zarówno z Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej, jak i FIFA.

- To prawda, że są pewne niedociągnięcia, które dotknęły zarówno mnie, jak i moich zawodników, ale staramy się skupiać wyłącznie na najbliższym meczu. To jest dla nas najważniejsze - robił dobrą minę do złej gry Pape Thiaw na konferencji prasowej przed meczem z Norwegią.

Tegoroczne mistrzostwa świata są czwartymi, na których występuje reprezentacja Senegalu. Dotychczas najlepszym wynikiem tej drużyny był awans do ćwierćfinału na mundialu w 2002 roku.