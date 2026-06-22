Trzy wygrane z rzędu w najlepszej lidze świata. Polak przedłuży świetną serię?

Oleksiejczuk w UFC zadebiutował w grudniu 2017 roku. Przez ponad 8 lat stoczył łącznie 18 pojedynków. Wygrał 10, przegrał 7, a jedno starcie uznano za No Contest. Ostatni okres dla "Husarza" jest bardzo udany. Trzy wygrane z rzędu to najlepsza seria Polaka od początku startów w najlepszej lidze na świecie.

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Zaczęło się od wygranej przed czasem z Sedriquesem Dumasem, później Oleksiejczuk znokautował Geralda Meerschaerta. Kolejnym rywalem 31-latka był Marc-Andre Barriault, którego nasz reprezentant pokonał na pełnym dystansie. Duży wpływ na dobre występy w ostatnim czasie miały treningi w brazylijskim "Fighting Nerds".

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"Husarz" znany jest z kończenia swoich walk w pierwszej rundzie. W taki sposób wygrał już osiem walk w UFC i pod tym względem jest w absolutnej czołówce w klasyfikacji wszechczasów.

Teraz przed Polakiem następne wyzwanie, a mianowicie starcie z Abusem Magomedovem na gali w Baku. Walczący pod flagą niemiecką, a urodzony w Dagestanie zawodnik w przeszłości wystąpił na jednej gali KSW, a także kilku wydarzeniach PFL. Od 2022 roku walczy w UFC, gdzie zanotował cztery zwycięstwa i trzy porażki. Wygrana Oleksiejczuka, zwłaszcza efektowna na pewno przybliży go do czołowej piętnastki kategorii średniej.

Gala UFC Fight Night 280 z udziałem Michała Oleksiejczuka odbędzie się w sobotę 27 czerwca od godziny 18:00. Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport