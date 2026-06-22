UFC Fight Night 280. Gdzie obejrzeć galę z Michałem Oleksiejczukiem? Transmisja TV i stream online

Michał Oleksiejczuk spisuje się w ostatnich pojedynkach znakomicie i wydaje się, że jest już blisko awansu do rankingu kategorii średniej. Po trzech porażkach z rzędu odbił się i wygrał z Sedriquesem Dumasem, Geraldem Meerschaertem oraz Marcem-Andre Barriaultem. Ostatni bój był dla niego szczególnie wymagający, ponieważ pokonał rywala dopiero na punkty.

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Kolejnym rywalem Polaka będzie Abus Magomedov. 35-latek mierzył się w ostatnich starciach z najlepszymi zawodnikami tej kategorii wagowej.

Co prawda przegrał z Seanem Stricklandem oraz Caio Borralho, ale potem wygrał trzy pojedynki z rzędu m.in. z pogromcą Oleksiejczuka Michelem Pereirą. Po raz ostatni był widziany w klatce w październiku, kiedy poległ w starciu z Joe Pyferem.

W walce wieczoru najbliższego wydarzenia w Baku Rafael Fiziev zawalczy z będącym na fali dwóch efektownych zwycięstw Manuelem Torresem.

Były rywal Mateusza Gamrota powróci do klatki po bolesnej porażce z Mauricio Ruffym. Wcześniej na pierwszej w historii gali w Azerbejdżanie wygrał z Ignacio Bahamondesem.

Karta walk UFC Fight Night 280:

Walka wieczoru:

155 lb: Rafael Fiziev (13-5) - Manuel Torres (17-3)

Karta główna (Transmisja od godziny 18:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go):

185 lb: Michel Pereira (32-14) - Shara Magomedov (16-1)

155 lb: Nazim Sadykhov (11-2-1) - Matheus Camilo (10-3)

125 lb: Asu Almabayev (23-3) - Charles Johnson (19-8)

185 lb: Brunno Ferreira (15-3) - Ikram Aliskerov (17-2)

185 lb: Michał Oleksiejczuk (22-9) - Abus Magomedov (28-7-1)

Karta wstępna:

170 lb: Farman Hasanov (5-0) - Eric Nolan (8-4)

205 lb: Abdul Rakhman Yakhyaev (9-0) - Julius Walker (7-2)

185 lb: Nursulton Ruziboev (36-9-2) - Andrey Pulyaev (10-4)

145 lb: Kaan Ofli (13-4-1) - Javier Reyes (23-5)

170 lb: Daniil Donchenko (13-2) - Theodor Berggren (8-3)

135 lb: Bekzat Almakhan (12-3) - Jean Matsumoto (17-2)

170 lb: Tahir Abdullayev (21-3) - Jefferson Nascimento (13-0)

Gala UFC Fight Night 280 z udziałem Michała Oleksiejczuka odbędzie się w sobotę 27 czerwca od godziny 18:00. Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport