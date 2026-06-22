Wimbledon - drugi dzień kwalifikacji. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

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O awans do Wimbledonu spośród Biało-Czerwonych powalczą Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Obie panie wystąpią we wtorek 23 czerwca.

Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema.

Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon - drugi dzień kwalifikacji. Gdzie oglądać? Plan transmisji na 23.06

Transmisja pierwszego dnia kwalifikacji do Wimbledonu od godziny 12:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

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