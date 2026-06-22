Ostapenko ostatni mecz rozegrała podczas wielkoszlemowego French Open. Łotyszka po bardzo nierównym pojedynku w trzech setach uległa wówczas Magdzie Linette 2:6, 6:2, 2:6.

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Brytyjka z kolei po Rolandzie Garrosie nie próżnowała. Pojawiła się w turniejach w Londynie oraz Nottingham. Obu jednak nie zwojowała - pożegnała się z nimi po pierwszych rundach.

Jones i Ostapenko zagrają ze sobą po raz pierwszy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Francesca Jones na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport