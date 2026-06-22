WTA w Eastbourne: Piter/Kozyreva - Haverlag/Lumsden. Relacja live i wynik na żywo
Katarzyna Piter/Maria Kozyreva - Isabelle Haverlag/Maia Lumsden to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Eastbourne. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Maria Kozyreva - Isabelle Haverlag/Maia Lumsden na Polsatsport.pl.
Katarzyna Piter kontynuuje sezon na kortach trawiastych. Poprzednio, wraz z Czeszką Anną Siskovą, dotarła do ćwierćfinału w 's-Hertogenbosch.
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Teraz Piter przystępuje do turnieju WTA 250 w Eastbourne. Tym razem jej partnerką jest Maria Kozyreva.
W pierwszej rundzie polsko-rosyjski duet mierzy się z Holenderką Isabelle Haverlag i Brytyjką Maią Lumsden.
Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Maria Kozyreva - Isabelle Haverlag/Maia Lumsden na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl