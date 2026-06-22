Z zaplecza do PlusLigi! Polski siatkarz podpisał nowy kontrakt

Siatkówka

Dominik Jaglarski został nowym siatkarzem Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Libero związał się z klubem spod Jasnej Góry rocznym kontraktem.

Z zaplecza do PlusLigi! Polski siatkarz podpisał nowy kontrakt
fot. PAP
Dominik Jaglarski został nowym siatkarzem Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa

Jaglarski przygodę z siatkówką rozpoczynał w Warszawie. Najpierw grał w zespole MOS-u Wola, a później w AZS-ie Politechnice Warszawskiej. Następnie przeniósł się do BBTS-u Bielsko-Biała, Verva Warszawa Orlen Paliwa, a ostatnie trzy sezony spędził w Lechii Tomaszów Mazowiecki.

 

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Kolejnym etapem w karierze 29-latka będzie Częstochowa. Poinformowano o tym w mediach społecznościowych Norwida.

 

"Z drużyną Norwida rozmawiałem już dłuższy czas. Wizja nowej drużyny oraz możliwość rywalizacji w PlusLidze to były kluczowe aspekty, które zadecydowały o tym, że mój podpis wylądował na umowie" - powiedział Jaglarski, cytowany w mediach społecznościowych klubu.

 

Prognozowany skład drużyn PlusLigi na sezon 2026/2027 można zobaczyć w poniższej galerii:

 

KP, Polsat Sport
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DOMINIK JAGLARSKIPLUSLIGASIATKÓWKASTEAM HEMARPOL POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA
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PlusLiga
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
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