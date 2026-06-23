Blisko niespodzianki na mistrzostwach świata! Zadecydował gol w ostatnich minutach

Obie drużyny chciały zaprezentować się z lepszej strony niż podczas pierwszej kolejki czempionatu. Przypomnijmy, że Jordania przegrała wtedy z Austrią 1:3, natomiast Algieria poległa w starciu z Argentyną 0:3.

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Przed rozpoczęciem wtorkowego meczu to zawodnicy z Algierii byli zdecydowanymi faworytami. Nic zatem dziwnego, że to właśnie oni częściej znajdowali się przy piłce i byli w stanie stworzyć więcej groźnych akcji. Mimo to wynik w 36. minucie otworzyli zawodnicy z Jordanii. Na listę strzelców wpisał się Nizar Al Rashdan.

Algierczycy nie zamierzali się jednak poddawać. Podczas rzutu rożnego w 69. minucie Nadir Benbouali urwał się obrońcom, wyskoczył do piłki, a następnie skierował ją do bramki rywali, tym samym doprowadzając do wyrównania.

Nieustanne napory reprezentacji Algierii przyniosły skutki. W końcówce spotkania - ponownie po rzucie rożnym - podopieczni Vladimira Petkovica objęli prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Amine Gouiri. To trafienie ostatecznie rozstrzygnęło wynik meczu. Jordania jest zatem odpadnięcia z mundialu po zakończeniu fazy grupowej.

Jordania - Algieria 1:2 (1:0)

Bramki: Nizar Al Rashdan 36 - Nadir Benbouali 69, Amine Gouiri 82

Jordania: Yazeed Abulaila - Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Husam Abu Dahab (Saleem Obaid 90+1) - Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Mohannad Abu Taha (Mohammad Abu Hasheesh 85) - Ali Olwan (Shararh 90+1), Mahmoud Al Mardi (Odeh Al Fakhouri 76) - Mousa Tamari (Ali Azaizeh 85)

Algieria: Luca Zidane - Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri (Jaouen Hadjam 85) - Hicham Boudaoui (Nadir Benbouali 46), Ramiz Zerrouki (Nabil Bentaleb 46) - Riyad Mahrez (Anis Hadj Moussa 76), Ibrahim Maza, Fares Chaibi - Amine Gouiri (Zineddine Belaid 86)

AA, Polsat Sport