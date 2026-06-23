Bramkarz Barcelony odchodzi! Bardzo dobre wieści dla Szczęsnego

Inaki Pena dołączył do Barcelony w 2012 roku. Rozegrał dla niej łącznie 45 meczów i 10 razy zanotował czyste konto. W 2022 roku był wypożyczony do Galatasaray, natomiast ostatni sezon spędził w Elche, które zajęło 15. miejsce w tabeli La Liga.

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Kataloński klub poinformował we wtorek, że Inaki Pena przeniesie się do greckiego Panathinaikosu Ateny. "FC Barcelona pragnie publicznie podziękować Inakiemu Peni za jego zaangażowanie, profesjonalizm i poświęcenie oraz życzy mu wszystkiego najlepszego na kolejnym etapie kariery zawodowej" - przekazano.

Na ten moment w kadrze pierwszego zespołu Barcelony pozostają: Joan Garcia, Diego Kochen oraz oczywiście Wojciech Szczęsny. Polak ma ważny kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

HP, Polsat Sport