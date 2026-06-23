Eczacibasi, VakifBank, a teraz Sokół! Znana turecka siatkarka zagra w Tauron Lidze

Melis Durul (rocznik 1993) to turecka siatkarka grająca na pozycji atakującej. Reprezentowała barwy siatkarskich gigantów ze Stambułu - Eczacibasi (2012-13, 2019-21) oraz VakifBanku (2016-18), grała też w innych tureckich klubach Sariyer Belediyesi, Canakkale Belediyespor i Nilufer Belediyespor.

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Siatkarka ma w dorobku wiele sukcesów. Dwukrotnie wygrała Ligę Mistrzyń (2017, 2018), zdobyła także Klubowe Mistrzostwo Świata (2018), Mistrzostwo Turcji, Puchar Turcji oraz cztery Superpuchary. W reprezentacji występowała w rozgrywkach World Grand Prix i Ligi Narodów (2016, 2017) oraz na mistrzostwach Europy (2017). W 2015 roku wywalczyła z kadrą srebrny medal mistrzostw Świata U-23.

W 2022 roku zdecydowała się na pierwszy zagraniczny transfer. Trafiła do Polski, do drużyny Grot Budowlani Łódź (2022-23) i zanotowała całkiem udany sezon. Wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski, zagrała w 28 meczach łódzkiego klubu, zdobywając w nich 440 punktów. Zajęła drugie miejsce w rankingach punktujących oraz atakujących, w obu ustępując jedynie Valentinie Diouf; aż siedmiokrotnie otrzymywała po ligowych spotkaniach nagrodę MVP.

Najlepsze akcje Melis Durul w Budowlanych Łódź:





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Z Łodzi trafiła na krótko do włoskiego Igor Gorgonzola Novara (2023), skąd odeszła z powodu problemów zdrowotnych. Durul później zagrała jeszcze w Turcji, w zespole THY Stambuł, ale w ostatnim sezonie miała przerwę od siatkówki. Czy w Tauron Lidze zanotuje udany powrót do gry?