Wimbledon: Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi. Relacja live i wynik na żywo

Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw eliminacje.

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Do nich przystępuje 121. w rankingu WTA Katarzyna Kawa. Polka została rozstawiona z numerem 14.

W pierwszej rundzie przeciwniczką naszej reprezentantki jest 168. rakieta świata - Szwajcarka Susan Bandecchi.

Dotychczas panie mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Co ciekawe, ich pierwsze starcie - w 2022 - miało miejsce również w pierwszej fazie kwalifikacji do Wimbledonu. Wtedy górą w trzech setach była Kawa. W tym roku w Ostrawie 2:0 triumfowała Bandecchi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi na Polsatsport.pl.

Polsat Sport