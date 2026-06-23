Wimbledon: Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi to spotkanie pierwszej rundy eliminacji Wimbledonu. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi na Polsatsport.pl.

Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw eliminacje.

 

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Do nich przystępuje 121. w rankingu WTA Katarzyna Kawa. Polka została rozstawiona z numerem 14.

 

W pierwszej rundzie przeciwniczką naszej reprezentantki jest 168. rakieta świata - Szwajcarka Susan Bandecchi.

 

Dotychczas panie mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Co ciekawe, ich pierwsze starcie - w 2022 - miało miejsce również w pierwszej fazie kwalifikacji do Wimbledonu. Wtedy górą w trzech setach była Kawa. W tym roku w Ostrawie 2:0 triumfowała Bandecchi.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
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Katarzyna Kawa - Susan Bandecchi. Polka w kolejnej rundzie eliminacji Wimbledonu?
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