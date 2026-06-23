Wimbledon: Linda Klimovicova - Lulu Sun. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Linda Klimovicova - Lulu Sun to spotkanie pierwszej rundy eliminacji Wimbledonu. Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Klimovicova - Lulu Sun na Polsatsport.pl.

Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw eliminacje.

 

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Do nich przystępuje 167. w rankingu WTA Linda Klimovicova. Polka rozegrała w tym sezonie dwa mecze na trawie i w obu poniosła porażkę.

 

W pierwszej rundzie przeciwniczką naszej reprezentantki jest 109. rakieta świata - rozstawiona z "9" Lulu Sun.

 

Nowozelandka w 2024 na Wimbledonie osiągnęła największy sukces w karierze. Dotarła w Londynie do ćwierćfinału.

 

Dla Klimovicovej i Sun to premierowa bezpośrednia potyczka.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Klimovicova - Lulu Sun na Polsatsport.pl.

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Wimbledon: Klimovicova - Lulu Sun. Linda w kolejnej rundzie eliminacji?
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