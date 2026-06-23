Wimbledon: Linda Klimovicova - Lulu Sun. Relacja live i wynik na żywo
Linda Klimovicova - Lulu Sun to spotkanie pierwszej rundy eliminacji Wimbledonu. Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Klimovicova - Lulu Sun na Polsatsport.pl.
Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw eliminacje.
ZOBACZ TAKŻE: Kamil Majchrzak gotowy na Wimbledon. "Mogę zwyciężać z najlepszymi"
Do nich przystępuje 167. w rankingu WTA Linda Klimovicova. Polka rozegrała w tym sezonie dwa mecze na trawie i w obu poniosła porażkę.
W pierwszej rundzie przeciwniczką naszej reprezentantki jest 109. rakieta świata - rozstawiona z "9" Lulu Sun.
Nowozelandka w 2024 na Wimbledonie osiągnęła największy sukces w karierze. Dotarła w Londynie do ćwierćfinału.
Dla Klimovicovej i Sun to premierowa bezpośrednia potyczka.
Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Klimovicova - Lulu Sun na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl